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即市新聞

24/09/2021 12:45

《午市前瞻》外資因恒大問題?售港股，恒指支持位２４２００

　　《經濟通通訊社２４日專訊》恒生指數半日收市報２４５０４，跌６點或０﹒０３％，主板
成交７３９﹒２８億元。恒生中國企業指數報８７１９，跌１４點或０﹒１６％。恒生科技指數
報６２５５，跌４５點或０﹒７１％。

＊聶振邦：「能耗雙控」對火力發電公司負面影響較大＊

　　港股大市持續下行，華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，早前因恒大（０３３
３３）債務問題外資拋售了不少港股，因此下行壓力減弱，恒指現處整固階段，料月內２４２０
０至２４８００點上落，但亦未見理由大升。
　　中國近期加緊落實「能耗雙控」（能源消耗總量和強度雙控）政策，江蘇、浙江、雲南、廣
東、廣西、安徽等省份都推出了嚴苛的限電限產措施。聶振邦表示，冬季電力需求增，對電力公
司盈利未見太大負面影響，隨明年初春至負面影響才會顯現。「能耗雙控」對火力發電公司的影
響多於新能源發電公司，但資金仍偏好電力股，華能國電（００９０２）上望５元，連續跌穿４
﹒３元止蝕、潤電（００８３６）上望２５﹒５元至２６元，連續跌穿２３元止蝕。
　　譚仔國際（０２２１７）新股下周二中午截飛，暫時招股反應較泠淡，他會鼓勵中長線投資
，其業務優勢在於成本控制得宜及打算向外地拓展，未來一年的盈利增長可憧憬達兩至三成，借
孖展的投資者可持貨半年以上，短線炒家可博公司以發售價招股價中位數位置３﹒７５元至３﹒
８元定價，上市初期升幅最多１５％至２０％。（ｎｓ）

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