【北水炒Ｄ乜】淨流入５７﹒９億人幣，爆買美團沽東岳

《經濟通通訊社２４日專訊》恒指低開２３點，報２４４８７點。最高升１２５點報

２４６３６點，最低跌４１５點報２４０９５點。恒指收報２４１９２點，跌３１８點或

１﹒３％。

按額度計算，北水全日淨流入５７﹒９億元人民幣，增加２３１％。北水淨買入最多的個股

依次是美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、海吉亞醫療（０６０７８）；淨賣出最

多的依次是東岳集團（００１８９）、長城汽車（０２３３３）、小米集團（０１８１０）。

主板成交１４７５﹒３８億元減少１７﹒６％。其中港股通成交３９２﹒２億元，佔總成交

２６﹒６％。



＊美團受惠十一黃金周＊



同程旅行發表報告，基於同程旅行大數據對今年「十一」黃金周出行市場進行預測。報告顯

示，２０２１年「十一」黃金周期間，全國國內遊人數將達到６﹒５億人次，恢復至２０１９年

同期的八成以上。有經營酒店及旅遊預訂等服務的美團股價造好，美團股價升０﹒８２％報２４

４﹒６元，北水淨買入１５﹒６億元。騰訊控股跌０﹒６５％報４６０﹒２元，北水淨買入１０

﹒７億元。海吉亞醫療跌８﹒３２％報５４元，北水淨買入９﹒５億元。東岳集團跌１９﹒９２

％報１８﹒９４元，北水淨賣出２﹒６億元。長城汽車升０﹒６９％報２９﹒２５元，北水淨賣

出２﹒６億元。小米集團跌１﹒７８％報２２﹒１元，北水淨賣出１﹒６億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

美團 （０３６９０） １５﹒５５

騰訊控股 （００７００） １０﹒６７

海吉亞醫療 （０６０７８） ９﹒５０

華潤電力 （００８３６） ６﹒０２

李寧 （０２３３１） ３﹒４２



淨沽出最多港股：

東岳集團 （００１８９） －２﹒６３

長城汽車 （０２３３３） －２﹒５９

小米集團 （０１８１０） －１﹒５９

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