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24/09/2021 18:56

【聚焦人幣】廣東省政府計劃下月在澳門發行２２億３年期離岸人債

　　《經濟通通訊社２４日專訊》廣東省財政廳公布，廣東省政府計劃今年１０月擇機在澳門通
過簿記建檔方式發行離岸人民幣地方政府債券２２億元，全部為一般債券、發行期限為３年期。
屆時將在中華（澳門）金融資產交易股份公司登記托管及掛牌上市交易，具體發行安排將於發行
前及時公布。（ｃｌ）

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