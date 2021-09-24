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24/09/2021 09:56

市建局啟動兩項長沙灣重建，料提供逾１８３０個住宅單位

　　《經濟通通訊社２４日專訊》市建局今日公布啟動兩項重建項目，均位於長沙灣區，分別是
ＳＳＰ－０１７深水埗「兼善里╱福華街」發展項目，以及ＳＳＰ－０１８「昌華街╱長沙灣道
」發展計劃。在完成重建後兩個項目合計可提供的住宅單位估計將由現時約７２０個增加至超過
１８３０個。

＊兼善里逾６旬舊樓將重建，料涉２１００家庭＊

　　「兼善里╱福華街」項目地盤面積約７３７７平方米。市建局指，現時共有９０個街號的樓
宇樓齡達６２年樓高９層且沒有電梯樓宇狀況普遍失修不少單位有劏房，預料約２１００個家庭
及約１２０間地舖受影響。
　　當局計劃重建後住宅樓面面積達４６２５０平方米，提供約１０００個單位，提供商業樓面
面積約９２５０平方米，預料２０３１年完工。

＊路政倉庫地皮將改建成綜合大樓，體育館面積８倍增

　　「昌華街╱長沙灣道」發展計劃地盤面積則約１９０５４平方米，涵蓋兩個被長沙灣道分隔
的地盤（地盤Ａ及地盤Ｂ）其中地盤Ｂ內位於長沙灣道的政府臨時工程倉庫用地將作重新規劃興
建一座新的政府設施綜合大樓，提供一個新體育館以重置現時在地盤Ａ內的長沙灣體育館，體育
館面積將大增８倍。地盤Ａ擬建約３８９８０平方米，商業樓面面積約５２００平方米，料於
２０２８－２０３３年完工。（ａｃ）

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