市建局啟動兩項長沙灣重建，料提供逾１８３０個住宅單位

《經濟通通訊社２４日專訊》市建局今日公布啟動兩項重建項目，均位於長沙灣區，分別是

ＳＳＰ－０１７深水埗「兼善里╱福華街」發展項目，以及ＳＳＰ－０１８「昌華街╱長沙灣道

」發展計劃。在完成重建後兩個項目合計可提供的住宅單位估計將由現時約７２０個增加至超過

１８３０個。



＊兼善里逾６旬舊樓將重建，料涉２１００家庭＊



「兼善里╱福華街」項目地盤面積約７３７７平方米。市建局指，現時共有９０個街號的樓

宇樓齡達６２年樓高９層且沒有電梯樓宇狀況普遍失修不少單位有劏房，預料約２１００個家庭

及約１２０間地舖受影響。

當局計劃重建後住宅樓面面積達４６２５０平方米，提供約１０００個單位，提供商業樓面

面積約９２５０平方米，預料２０３１年完工。



＊路政倉庫地皮將改建成綜合大樓，體育館面積８倍增



「昌華街╱長沙灣道」發展計劃地盤面積則約１９０５４平方米，涵蓋兩個被長沙灣道分隔

的地盤（地盤Ａ及地盤Ｂ）其中地盤Ｂ內位於長沙灣道的政府臨時工程倉庫用地將作重新規劃興

建一座新的政府設施綜合大樓，提供一個新體育館以重置現時在地盤Ａ內的長沙灣體育館，體育

館面積將大增８倍。地盤Ａ擬建約３８９８０平方米，商業樓面面積約５２００平方米，料於

２０２８－２０３３年完工。（ａｃ）

