  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/09/2021 12:08

德勤：首三季香港ＩＰＯ集資僅排第四，料全年集資近４０００億元

　　《經濟通通訊社２４日專訊》德勤中國發表２０２１年中國內地及香港ＩＰＯ市場第三季度
回顧與前景展望。德勤中國華南區主管合夥人歐振興預計，至９月底，納斯達克及紐交所於首三
季繼續佔據環球融資額排行第一及第二，分別錄得５３３０億港元及３７９８億港元；第三名是
上交所，錄得３１７２億港元；而港交所（００３８８）僅排行第四，錄得２８８５億港元融資
額，按年升３７％，共有７３隻新股上市，按年跌２６％。

＊香港新股市場全年集資額料近４０００億港元＊

　　德勤中國的資本市場服務部預計，在沒有重大監管政策改變的前提下，香港新股市場將能達
到其預測，即於今年１２月底時，約有１１０－１２０隻新股上市集資近４０００億港元，這有
賴於截至９月底時，準備上市公司名單變得長而強大，已有接近２００上市申請人，當中包括雙
重第一上市及來自新經濟公司的上市項目。

＊科創板及創業板將為內地新股市場主要推動力＊

　　德勤預計，今年前三季度，Ａ股市場將會錄得３７３隻新股融資３７０４億元人民幣，相對
去年同期則為２９４隻新股集資３５５７億元人民幣。上海將會有大約２００隻新股集資約
２６４０億元人民幣，而深圳應會有１７３隻新股融資大約１０６４億元人民幣。
　　隨著上海科創板及創業板的新股發行數量持續增長，資本市場服務部預計，今年中國內地新
股市場大部分新股將會來自這兩個市場，預計科創板將會有１６０至１９０隻新股融資約
１７００至１９００億元人民幣；同時１９０至２２０間企業會於創業板新上市，募集１１００
至１３００億元人民幣，而上海和深圳主板可能會有１３０至１５０隻新股上募集１９００至
２１００億元人民幣。（ｃｗ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事24/09/2021
《神州經脈》中國整合稀土資源　恒大兌付美元債息無影　滬指轉跌
財經熱話24/09/2021
《嚟緊炒Ｄ乜》濰柴動力(02338)受國策支持　業務前景不俗
香港要聞24/09/2021
《本港樓市》地建會：無聽聞中央關注香港房屋問題　看不到有壓力
財經熱話24/09/2021
《股市一周》恒指全周跌728點，地產股慘跌，恒大風暴未止
中國故事24/09/2021
【能耗雙控】多省企業停工停產背後　是低碳運動還是能源緊張？
財經熱話24/09/2021
地建會今開會討論　地產股回吐
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞再加推】賞麥當勞現金券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金