德勤：首三季香港ＩＰＯ集資僅排第四，料全年集資近４０００億元

《經濟通通訊社２４日專訊》德勤中國發表２０２１年中國內地及香港ＩＰＯ市場第三季度

回顧與前景展望。德勤中國華南區主管合夥人歐振興預計，至９月底，納斯達克及紐交所於首三

季繼續佔據環球融資額排行第一及第二，分別錄得５３３０億港元及３７９８億港元；第三名是

上交所，錄得３１７２億港元；而港交所（００３８８）僅排行第四，錄得２８８５億港元融資

額，按年升３７％，共有７３隻新股上市，按年跌２６％。



＊香港新股市場全年集資額料近４０００億港元＊



德勤中國的資本市場服務部預計，在沒有重大監管政策改變的前提下，香港新股市場將能達

到其預測，即於今年１２月底時，約有１１０－１２０隻新股上市集資近４０００億港元，這有

賴於截至９月底時，準備上市公司名單變得長而強大，已有接近２００上市申請人，當中包括雙

重第一上市及來自新經濟公司的上市項目。



＊科創板及創業板將為內地新股市場主要推動力＊



德勤預計，今年前三季度，Ａ股市場將會錄得３７３隻新股融資３７０４億元人民幣，相對

去年同期則為２９４隻新股集資３５５７億元人民幣。上海將會有大約２００隻新股集資約

２６４０億元人民幣，而深圳應會有１７３隻新股融資大約１０６４億元人民幣。

隨著上海科創板及創業板的新股發行數量持續增長，資本市場服務部預計，今年中國內地新

股市場大部分新股將會來自這兩個市場，預計科創板將會有１６０至１９０隻新股融資約

１７００至１９００億元人民幣；同時１９０至２２０間企業會於創業板新上市，募集１１００

至１３００億元人民幣，而上海和深圳主板可能會有１３０至１５０隻新股上募集１９００至

２１００億元人民幣。（ｃｗ）

