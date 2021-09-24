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即市新聞

24/09/2021 13:19

【債券通】中銀香港完成首批５５筆共１２﹒９億人民幣南向通交易

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中銀香港（０２３８８）公布，截至今日上午１１時，該行已
經與２７家境內機構投資者分別在ＣＦＥＴＳ旗下基礎設施服務商Ｃｏｍｓｔａｒ、彭博及
Ｔｒａｄｅｗｅｂ電子平台上順利完成首批５５筆共計１２﹒９億元人民幣（等值）的債券交易

　　其中，採用內地及香港基礎設施互聯互通模式完成２４筆共計１０﹒２億元人民幣（等值）
交易，客戶包括中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８），以及國家開發銀行、中國進出
口銀行、中國建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）、交通銀行（０３３２８）（滬：
６０１３２８）、中國光大銀行（０６８１８）（滬：６０１８１８）、招商銀行
（０３９６８）（滬：６０００３６）、平安銀行（深：０００００１）匯豐中國，涉及國債、
外匯基金債券、外匯基金票據、綠債等。
　　此外，中銀香港與客戶亦採用境內外託管行聯結模式完成３１筆共計２﹒７億元人民幣（等
值）的交易，客戶包括中銀理財、中國工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）、中信銀
行（００９９８）（滬：６０１９９８）、鄭州銀行、中信証券（０６０３０）、招銀理財、興
銀理財等，涉及金融債、企業債、城投債等券種，以及人民幣、港幣、美元、歐元等幣種。
　　中港債券「南向通」今日開通，目前年度總額度為５０００億元等值人民幣，每日額度為
２００億元等值人民幣。人行將根據跨境資金流動形勢，對「南向通」年度總額度和每日額度進
行調整。（ｃｌ）

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