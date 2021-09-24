地建會開會料討論中央會見地產商，多間發展商派員出席

《經濟通通訊社２４日專訊》近日有傳中央會見個別本港大型地產商，要求協助解決本港住
屋問題。地產建設商會今日下午舉行例行會議，料議程包括討論有關事件。
地產建設商會執委會主席梁志堅、新地（０００１６）執行董事郭基輝、地建會會長簡基富
、麗新集團高級副總裁林顥伊、華懋集團行政總裁蔡宏興、恒地（０００１２）地產發展部總經
理黃浩明、立法會議員石禮謙等出席。（ｓｌ）
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