【聚焦人幣】人行在香港發行六個月央票中標利率２﹒５厘

《經濟通通訊社２４日專訊》金管局公布，人行今日在香港招標發行的六個月央票中標利率

２﹒５厘，較上次同期品種稍（２﹒５４厘）稍低４個基點，本次投標倍數為５﹒５６倍，創

２０１９年２月以來單期新高。

今日招標離岸央票為今年第九期，起息日為９月２８日，到期日為明年３月２９日，到期日

遇節假日順延。（ｃｌ）

