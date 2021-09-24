【聚焦人幣】人行在香港發行六個月央票中標利率２﹒５厘

《經濟通通訊社２４日專訊》金管局公布，人行今日在香港招標發行的六個月央票中標利率
２﹒５厘，較上次同期品種稍（２﹒５４厘）稍低４個基點，本次投標倍數為５﹒５６倍，創
２０１９年２月以來單期新高。
今日招標離岸央票為今年第九期，起息日為９月２８日，到期日為明年３月２９日，到期日
遇節假日順延。（ｃｌ）
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