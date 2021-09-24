【夜期時段】即月期指最新報２４１７２點，升１０點，低水２０點

《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４１７９點，升１７點，低水

１３點，最新報２４１７２點，升１０點，低水２０點，合約成交２２４張。

即月國指期貨在夜期時段開市報８６１３點，升８點，高水８點，最新報８６１０點，升５

點，高水５點，合約成交３０９張。

