【新冠疫苗】港府下周起更新疫苗接種紀錄，增添出生日期及性別等

《經濟通通訊社２４日專訊》香港政府公布，為配合一些海外地區（如英國）較為常見的入

境規定，由下周三（２９日）起，港府發出的２０１９冠狀病毒病疫苗接種紀錄將增添接種人士

的出生日期、性別和其接種疫苗的生產商資料。有關安排同時適用於紙本紀錄和電子紀錄，以便

利市民的出行所需。

由下周三起，已完成接種２０１９冠狀病毒病疫苗的人士可透過「智方便」流動應用程式，

查閱及下載其更新版電子疫苗接種紀錄。市民亦可於稍後時間通過下載最新版本的醫健通

ｅＨｅａｌｔｈ手機程式，獲取已更新的電子疫苗接種紀錄。

如個別計劃出行人士有需要領取已更新的紙本紀錄，他們可由９月２９日起，於出發前兩星

期內，攜帶身分證明文件正本及飛機票等有效出行證明，前往疫苗接種中心、醫管局普通科門診

診所以及市民早前接種疫苗的普通科門診診所，領取更新版的紙本紀錄。未能親身領取更新版紙

本疫苗接種紀錄的人士可授權他人代為領取。

英國政府將於當地時間１０月４日就入境英格蘭落實新的疫苗紀錄要求。在新修訂的制度下

，相關疫苗接種紀錄須列出有關人士的出生日期。特區政府已就上述更新安排知會英國政府，並

建議英國政府盡快認可本港的更新版疫苗接種紀錄。（ｃｌ）

