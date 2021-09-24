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即市新聞

24/09/2021 15:13

【新冠疫苗】港府下周起更新疫苗接種紀錄，增添出生日期及性別等

　　《經濟通通訊社２４日專訊》香港政府公布，為配合一些海外地區（如英國）較為常見的入
境規定，由下周三（２９日）起，港府發出的２０１９冠狀病毒病疫苗接種紀錄將增添接種人士
的出生日期、性別和其接種疫苗的生產商資料。有關安排同時適用於紙本紀錄和電子紀錄，以便
利市民的出行所需。
　　由下周三起，已完成接種２０１９冠狀病毒病疫苗的人士可透過「智方便」流動應用程式，
查閱及下載其更新版電子疫苗接種紀錄。市民亦可於稍後時間通過下載最新版本的醫健通
ｅＨｅａｌｔｈ手機程式，獲取已更新的電子疫苗接種紀錄。
　　如個別計劃出行人士有需要領取已更新的紙本紀錄，他們可由９月２９日起，於出發前兩星
期內，攜帶身分證明文件正本及飛機票等有效出行證明，前往疫苗接種中心、醫管局普通科門診
診所以及市民早前接種疫苗的普通科門診診所，領取更新版的紙本紀錄。未能親身領取更新版紙
本疫苗接種紀錄的人士可授權他人代為領取。
　　英國政府將於當地時間１０月４日就入境英格蘭落實新的疫苗紀錄要求。在新修訂的制度下
，相關疫苗接種紀錄須列出有關人士的出生日期。特區政府已就上述更新安排知會英國政府，並
建議英國政府盡快認可本港的更新版疫苗接種紀錄。（ｃｌ）

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