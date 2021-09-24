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24/09/2021 10:41

《新股上市》傳微博以保密形式遞香港第二上市申請，籌約十億美元

　　《經濟通通訊社２４日專訊》據路透旗下《ＩＦＲ》引述知情人士報道，微博以保密形式提
交香港第二上市申請，預計集資約１０億美元（折合約７８億港元），而瑞信、中信里昂及高盛
亦參與其中。
　　消息指，相關交易或最快今年內完成，但完成時間主要取決於中國對科網巨企及網絡安全詳
細規管條文公布。（ｂｎ）

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