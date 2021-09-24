【恒大困局】渣打集團（０２８８８）：對恒大的間接敞口微不足道

《經濟通通訊社２４日專訊》渣打集團（０２８８８）財務總監賀方德（Ａｎｄｙ
Ｈａｌｆｏｒｄ）在出席美國銀行會議時表示，與中國恒大（０３３３３）債務危機引發的初
步市場反應相比，渣打牽扯其中的程度要小得多，亦指在恒大公司沒有直接敞口，間接敞口也微
不足道。
他指出，與世界上其它多數地區相比，中國經濟仍然非常強勁，展望未來，對中國的熱情沒
有因此而削弱。（ｂｎ）
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