  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/09/2021 11:06

【恒大困局】富蘭克林鄧普頓：恒大違約不會給銀行業帶來巨大壓力

　　《經濟通通訊社２４日專訊》富蘭克林鄧普頓發表研究報告指，中國政府有很強的動機確保
中國恒大（０３３３３）債務有序違約和解決，由北京方面推動解決可以緩解不確定性，即使短
期內仍會有動盪，亦認為恒大債務問題導致系統性蔓延的風險微不足道。
　　該行表示，鑒於恒大在中國整個銀行體系貸款總額中所佔的佔有率很小，亦指該公司違約不
會給銀行業帶來巨大壓力。（ｂｎ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
市場動向24/09/2021
【#一文看清】「跨境理財通」全方位攻略．招商永隆銀行伴你把握先機
中國故事24/09/2021
【上海特寫】目標保守？專家解讀上海國際金融中心「十四五」規劃
開市Good Morning24/09/2021
潘鐵珊：恒大勢折讓賣資產　短炒揀邊隻？
中國故事23/09/2021
《神州經脈》恒大按時兌付債息　人行放水千一億　滬指節後兩連揚
財經熱話23/09/2021
《講股論勢－鄭廣復》聯儲局退市圖窮匕現 恒指或呈雙殺局面
財經熱話23/09/2021
大孖沙密密增持　地產股持續反彈
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞再加推】賞麥當勞現金券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金