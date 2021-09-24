【恒大困局】富蘭克林鄧普頓：恒大違約不會給銀行業帶來巨大壓力

《經濟通通訊社２４日專訊》富蘭克林鄧普頓發表研究報告指，中國政府有很強的動機確保
中國恒大（０３３３３）債務有序違約和解決，由北京方面推動解決可以緩解不確定性，即使短
期內仍會有動盪，亦認為恒大債務問題導致系統性蔓延的風險微不足道。
該行表示，鑒於恒大在中國整個銀行體系貸款總額中所佔的佔有率很小，亦指該公司違約不
會給銀行業帶來巨大壓力。（ｂｎ）
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