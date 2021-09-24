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即市新聞

24/09/2021 11:19

【債券通】南向通正式開通，林鄭形容為兩地金融市場重要里程碑

　　《經濟通通訊社２４日專訊》行政長官林鄭月娥今日在債券通「南向通」啟動儀式的視像致
辭時表示，這是繼兩個禮拜前正式啟動粵港澳大灣區「跨境理財通」後，兩地金融市場進一步互
聯互通的另外一個重要里程碑，亦期待在中央政府繼續大力支持下，香港與內地能進一步深化合
作，一起建設國家的金融事業。
　　她指出，此次債券通「南向通」的推出，進一步貫徹國家主席習近平提出的，根據國際經濟
金融發展形勢和國家發展需要，擴大內地金融高水平雙向開放的戰略方針。對香港來說，可再次
發揮香港在「一國兩制」下的獨特地位，助力國家進一步完善債券市場雙向開放，和跨境資金雙
向流動的制度，並為內地投資者提供在國際金融市場資產配置的選項，同時提升香港聯接內地與
國際市場的樞紐功能。
　　她提及，香港的金融市場高度開放及國際化，是環球投資者理想的投資、集資平台，政府一
直積極推動香港債券市場的發展，為企業提供更多融資選項，並為金融業帶來更多機遇。事實上
，香港債券市場的發展可以說是一日千里。根據國際資本市場協會的統計，在２０２０年，以亞
洲機構向國際發行的債券計算，通過香港安排的發行量為世界第一。
　　她稱，過去幾年，債券通「北向通」一直運作暢順，帶動境外機構持有內地債券的金額，由
２０１７年約８８００億元人民幣，上升了４倍至２０２１年８月的３﹒８萬億元人民幣。同期
，債券通「北向通」的平均每日成交金額更上升了１７倍，可見債券通「北向通」深受市場人士
歡迎。在內地與香港各方合作下，債券通「北向通」的有效實踐為推出「南向通」打好了堅實的
基礎。
　　同時出席啟動儀式的港交所（００３８８）前行政總裁李小加表示，債券通終於迎來了南向
通。好事終能成雙，南北比翼雙飛。（ｂｎ）

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