【選舉改革】廉署接獲６宗投訴，包括公開煽動別人不投票或投廢票

《經濟通通訊社２４日專訊》選舉委員會界別分組選舉已於本月１９日舉行。廉政專員白韞
六表示，在今次選委會選舉中，廉署接獲６宗投訴，５宗可以跟進，當中包括有人公開煽動別人
不投票或投廢票，廉署已通知相關的社交媒體負責人，下架有關言論並繼續跟進。
（ｂｎ）（ＺＺ）
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