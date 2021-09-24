【選舉改革】廉署接獲６宗投訴，包括公開煽動別人不投票或投廢票

《經濟通通訊社２４日專訊》選舉委員會界別分組選舉已於本月１９日舉行。廉政專員白韞

六表示，在今次選委會選舉中，廉署接獲６宗投訴，５宗可以跟進，當中包括有人公開煽動別人

不投票或投廢票，廉署已通知相關的社交媒體負責人，下架有關言論並繼續跟進。

（ｂｎ）（ＺＺ）

