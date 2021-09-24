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24/09/2021 16:14

《本港樓市》中原ＣＣＬ按周升０﹒７５％，達歷史次高

　　《經濟通通訊社２４日專訊》反映本港二手樓價走勢的中原城市領先指數ＣＣＬ最新報
１９０﹒５５點，為歷史次高，按周升０﹒７５％，升幅為８周以來最大。

＊ＣＣＬ大型單位按周升０﹒４９％＊

　　中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周ＣＣＬ四大整體指數齊升。中原城市大型屋
苑領先指數ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１９３﹒３３點，為歷史次高，按周升０﹒４９％，升幅為７周
以來最大。ＣＣＬ（中小型單位）報１９０﹒８２點，為歷史次高，按周升０﹒５９％，升幅為
７周以來最大。ＣＣＬ（大型單位）報１８９﹒１２點，按周升１﹒６０％，升幅為６周以來最
大。

＊新界西ＣＣＬ　Ｍａｓｓ結束３周連跌＊

　　新界西ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１７６﹒２６點，按周升２﹒１１％，結束３周連跌。近８周計
，新界西ＣＣＬ　Ｍａｓｓ有４次高於２０１８年高位１７６﹒９９點，本周指數亦重返兩年前
歷史高位水平。港島ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１９７﹒１９點，按周升０﹒５４％，距離自己歷史高
位相差１﹒０３％。新界東ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報２０７﹒９７點，按周跌０﹒１５％，仍歷史第
３高，距離自己歷史高位相差０﹒４１％。

＊九龍ＣＣＬ　Ｍａｓｓ按周跌０﹒３５％＊

　　九龍ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１８７﹒１９點，按周跌０﹒３５％，近８周，有２次高於
２０１８年高位１８８﹒７１點。四區樓價各自反覆，拖累ＣＣＬ持續於歷史高位窄幅爭持。
　　早前ＣＣＬ　Ｍａｓｓ破頂後，走勢持續一升一跌，指數連續６周企穩於２０１８年高位
１９１﹒６７點之上，略高於兩年前的歷史高位爭持。ＣＣＬ（中小型單位）破頂後，近６周內
有５次企穩於２０１９年高位１９０﹒１９點之上，同樣略高於歷史高位爭持。ＣＣＬ破頂後，
近６周持續企穩於２０１９年高位１９０﹒４８點上下，繼續於歷史高位上下窄幅爭持。
（ｂｎ）

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