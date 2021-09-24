【企業盈警】香港資源控股料全年應佔綜合虧損按年大減逾７０％

《經濟通通訊社２４日專訊》香港資源控股（０２８８２）公布，集團預期於截至今年６月

３０日止年度錄得公司股權擁有人應佔綜合虧損，較去年同期大幅減少逾７０％。此大幅改善主

要由於實施成本節約措施；融資成本下降；及人民幣升值所產生的匯兌收益。（ｂｎ）

