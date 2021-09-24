【國安立法】鄒幸彤公開信反對解散支聯會，認為解散無助繼續理念

《經濟通通訊社２４日專訊》支聯會主席李卓人和前副主席何俊仁，上周五（１７日）發聯

名公開信，指出支聯會最好的處理方案，就是主動解散。鄒幸彤昨（２３日）在個人

Ｆａｃｅｂｏｏｋ刊出《鄒幸彤致支聯會成員團體公開信（前、後）》，表示看不到主動解散支

聯會對繼續他們的理念有任何幫助。

鄒幸彤在公開信中提到，自己與二人持不同意見，亦看不到主動解散支聯會，對繼續他們的

理念有何幫助，她認為二人或有另外的考慮無法在公開信中言明，並指民主組織應有不同信息和

意見的交流、碰撞、辯論、互相遊說，然後開會共同決定，惟她無法親自出席會員大會，但個人

仍希望給與會者多一個可能，「請反對解散議案，給支聯會一個機會繼續走下去。」



＊８月初傳風聲「如不解散，後果嚴重」＊



鄒幸彤表示，早在８月初她保釋外出期間，已聽到有中間人傳來風聲，稱「如不解散，後果

嚴重」，並設下「一周死線」。而在其後的一周裡，教協、民陣先後宣佈解散，但這些組織仍遭

官媒公開地窮追猛打，指其解散不能逃避「罪責」。她又指，如組織解散或可屬於國安法第３３

條下的「自動放棄或防止犯罪」， 對眾被告來說可能是個減刑理由，不過她特此聲明，即使

會員大會最終議決解散，她亦絕不可能以此成為求情理由，稱自己已有長期坐牢獄的心理準備。

鄒幸彤補充，雖然她正承受著四條關於支聯會及六四的控罪，和漫長牢獄生涯的脅迫，但她

更重視是這場「政治審判」的運動能量，以及「港人抗爭歷史的組織維度」，會否被政權弱化為

零星的個人反抗。「這不僅對留下來堅持的人們，亦對香港公民社會的未來，影響深遠。」



＊會員因人身安全考慮無法出席大會可理解＊



鄒幸彤信中指，傳聞紀念館已被設置針孔和偷聽器，反對解散者可能被秋後算帳。鄒幸彤指

，理解這是個真實的憂慮，「因為自從國安上門掃蕩紀念館後，那兒確實已不再是一個可以安全

討論的地方，」惟自己身在獄中，無法給出一個解決困局的辦法。她說，若然會員因人身安全的

考慮，無法出席會員大會，或無法在會上發言，或無法按自己真實的意願投票，她亦表示理解。

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