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即市新聞

24/09/2021 16:31

《小傳日記》魚缸浮沉難追揸，恒大再插無水花，一周完結放下假！

　　《小傳日記》又到９月尾，似乎「金九」就無咩料到，仲以為內房熱炒季節，點知一單恒大
（０３３３３）就搞到滿城風雨，截至目前為止單月都跌左過千點，真係一殼眼淚囉。恒指今早
高開２３點後都係窄幅上落為主，大市未見有太大波動，市場都係關注內房及科技股表現；點知
午後大家食完個Ｌｕｎｃｈ就開始嚟料，恒指跌幅逐步擴大，最多一度跌４１５點低見
２４０９５點阿里（０９９８８）、友邦（０１２９９）跌逾２巴仙，成大市下跌主因，另外李
寧（０２３３１）受大行唱淡影響而股價下挫，都跌逾半成，最終恒指收２４１９２，跌３１８
點或跌逾１巴仙，主板成交１４７５﹒３８億元。國企指數報８６０４，跌１２８點或跌逾１巴
仙。恒生科技指數報６１５９，跌１４０點或跌逾２巴仙％。
　　整體亞洲股市得日本同台北造好，內地Ａ場一齊走弱，上證綜合指數報３６１３，跌２９點
或跌近１巴仙，成交６０６７﹒８９億元人民幣。深證成份指數報１４３５７，跌２９點或跌唔
夠半巴仙，成交６７６６﹒０５億元人民幣。
　　市場關注恒大系，舊數未清新數又到期，據指有一筆債務下周到期，大家都唔知有無錢還，
恒大系股價下挫，恒大（０３３３３）跌逾一成一，報２﹒３６銀；恒騰（００１３６）跌一成
，報１﹒７銀；恒大汽車（００７０８）瀉兩成三，報２﹒２３銀；盛京（０２０６６）挫逾４
巴仙，報７元；恒大物業（０６６６６）同樣跪低逾４巴仙，報４﹒３３銀。
　　光伏股今日表現都認真麻麻，一隻信義玻璃（００８６８）急跌創半年低，收跌逾７巴仙，
報２３﹒４銀；同系信義光能（００９６８）跌逾２巴仙，報１６﹒５８銀。
　　瑞信發表研究報告指，內地９月體育用品市場銷售下跌，追蹤天貓旗艦店表現後，發現９月
首十五天整體銷售低迷。體品股表現弱雞，李寧（０２３３１）挫逾半成，報８８﹒７銀；安踏
（０２０２０）跪低逾２巴仙，報１４２﹒３銀；特步（０１３６８）插近８巴仙，報
１１﹒４４銀；申洲（０２３１３）挫近３巴仙，報１６１銀。請請！


　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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