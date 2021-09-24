《小傳日記》魚缸浮沉難追揸，恒大再插無水花，一周完結放下假！

《小傳日記》又到９月尾，似乎「金九」就無咩料到，仲以為內房熱炒季節，點知一單恒大

（０３３３３）就搞到滿城風雨，截至目前為止單月都跌左過千點，真係一殼眼淚囉。恒指今早

高開２３點後都係窄幅上落為主，大市未見有太大波動，市場都係關注內房及科技股表現；點知

午後大家食完個Ｌｕｎｃｈ就開始嚟料，恒指跌幅逐步擴大，最多一度跌４１５點低見

２４０９５點阿里（０９９８８）、友邦（０１２９９）跌逾２巴仙，成大市下跌主因，另外李

寧（０２３３１）受大行唱淡影響而股價下挫，都跌逾半成，最終恒指收２４１９２，跌３１８

點或跌逾１巴仙，主板成交１４７５﹒３８億元。國企指數報８６０４，跌１２８點或跌逾１巴

仙。恒生科技指數報６１５９，跌１４０點或跌逾２巴仙％。

整體亞洲股市得日本同台北造好，內地Ａ場一齊走弱，上證綜合指數報３６１３，跌２９點

或跌近１巴仙，成交６０６７﹒８９億元人民幣。深證成份指數報１４３５７，跌２９點或跌唔

夠半巴仙，成交６７６６﹒０５億元人民幣。

市場關注恒大系，舊數未清新數又到期，據指有一筆債務下周到期，大家都唔知有無錢還，

恒大系股價下挫，恒大（０３３３３）跌逾一成一，報２﹒３６銀；恒騰（００１３６）跌一成

，報１﹒７銀；恒大汽車（００７０８）瀉兩成三，報２﹒２３銀；盛京（０２０６６）挫逾４

巴仙，報７元；恒大物業（０６６６６）同樣跪低逾４巴仙，報４﹒３３銀。

光伏股今日表現都認真麻麻，一隻信義玻璃（００８６８）急跌創半年低，收跌逾７巴仙，

報２３﹒４銀；同系信義光能（００９６８）跌逾２巴仙，報１６﹒５８銀。

瑞信發表研究報告指，內地９月體育用品市場銷售下跌，追蹤天貓旗艦店表現後，發現９月

首十五天整體銷售低迷。體品股表現弱雞，李寧（０２３３１）挫逾半成，報８８﹒７銀；安踏

（０２０２０）跪低逾２巴仙，報１４２﹒３銀；特步（０１３６８）插近８巴仙，報

１１﹒４４銀；申洲（０２３１３）挫近３巴仙，報１６１銀。請請！





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