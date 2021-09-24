《股市一周》恒指全周跌７２８點，地產股慘跌，恒大風暴未止

《經濟通通訊社２４日專訊》本周恒指波幅仍過千點，周初身為港股中流砥柱的地產股，由

於有傳北京政府要求香港地產商配合的消息影響，全線暴瀉，拖累大市單日一度跌過千點。中秋

佳節過後，恒大有傳獲中央政府出手決定一分為三重組，刺激內房及內險板塊造好，收窄恒指周

線跌幅。恒指全周累跌７２８點，日均成交約１４６９億元，按周跌約７﹒４％。

周一（２０日）有傳北京政府要求香港地產商，將資源和影響力用於幫助解決可能破壞穩定

嘅住房短缺問題，地產股大瀉，拖累恒指全日跌８２１點或３﹒３％，收報２４０９９點。

周二（２１日）地產商否認北京向他們施壓，濠賭股方面亦有指賭牌將維持６張不變，大市

反彈１２２點或０﹒５１％，收報２４２２１點

周三（２２日）為中秋節翌日假期，休市一天。

周四（２３日）據報中央敲定恒大一拆三重組，刺激內房及內險板塊抽升，恒指全日收報

２４５１０，升２８９點或１﹒２％

周五（２４日）有傳恒大未能兌付一批美元債券利息，更傳出地方政府收到指示要為恒大可

能倒下做準備，午後恒指跌幅擴大，全日收報２４１９２點，跌３１８點或１﹒３％。

恒指本周在２３７７１至２４８２７點間波動，上下波幅１０５６點，全周跌７２８點或

２﹒９２％，收報２４１９２點；國指本周在８４９２點至８９１２點間波動，上下波幅４２０

點，全周跌３３５點或３﹒７５％，報８６０４點；科指本周在６１２４至６４４０點間波動，

上下波幅３１６點，全周跌２９２點或４﹒５３％，報６１５９點。



＊傳中央要求香港地產大亨配合，釀地產股股災＊



《路透》上周五報道，北京政府於閉門會議上曾向香港各大地產商表示，要求將資源和影響

力用於支持北京的利益，並幫助解決可能破壞社會穩定的房屋短缺問題。本周一開市後，地產股

即時捱沽，四大地產股均一度跌約一成。其後各大地產商均否認受到施壓，面對股票拋售，長和

（００００１）和希慎（０００１４）都有出手回購股份，周二地產股亦見反彈。累計全周，長

實（０１１１３）跌７﹒５８％，報４２﹒６５元；恒地（０００１２）跌１３﹒７９％，報

２８﹒７５元；新地（０００１６）跌９﹒２％，報９５﹒７元；新世界（０００１７）跌

１２﹒８４％，報３０﹒２元。



＊中國政府出手為恒大拆彈，周四一度反彈兩成＊



恒大債務危機進一步蔓延至全球，據指周初美國國債孳息率下降，亦由於恒大危機引發的避

險資金流入所致，美國聯儲局主席鮑威爾亦要回應解釋恒大危機對美國本土市場影響不大。周四

時有外媒報道，中央政府決定要將恒大拆骨重組，並有機會成為國企，恒大（０３３３３）開市

後不久即飆升兩成，隨後大量獲利盤湧現，升幅收窄。全星期累計，恒大（０３３３３）跌

７﹒０９％，報２﹒３６元；恒大物業（０６６６６）跌５﹒８７％，報４﹒３３元；恒大汽車

（００７０８）跌２５﹒１７％，報２﹒２３元。



＊恒大有救，內房平保回升＊



恒大危機緩解，相關板塊內房股亦見反彈，全周而計，碧桂園服務（０６０９８）累升

７﹒６２％，報５３﹒６５元；潤地（０１１０９）升６﹒１４％，報３０﹒２５元；中海外

（００６８８）升５﹒９６％，報１７﹒０６元。此外，持有恒大８﹒６億股的華人置業

（００１２７）亦公布，截至９月２１日已出售當中的１﹒０９億股，惟全周仍要跌

１０﹒１７％，報２﹒１２元。而平保（０２３１８）亦因內房危機淡化周線以陽燭收盤，惟累

計全周仍要跌０﹒４６％，報５４﹒２５元。



＊本港下周四公布８月零售銷售，美國公布ＧＤＰ＊



香港下周二（２８日）公布進出口量，周四（３０日）公布８月按年零售銷售量，周五

（１日）為國慶假期，港股休市。中國周四（３０日）公布本月ＰＭＩ，周五（１日）開始一連

七日國慶黃金周假期休市。

國際方面，周一（２７日）美國公布耐用品訂單，德國公布上月零售銷售數據；周四（３０

日）美國公布ＧＤＰ及申領失業救濟金人數，英國公布ＧＤＰ及失業人口變動，歐元區公布上月

失業率；周五（１日）美國公布９月密歇根大學消費者信心指數，歐元區公布ＣＰＩ。（ｈｃ）

