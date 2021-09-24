《神州頭條》內地財經報章頭版摘要：南向通上線，跨境流動更均衡

《經濟通通訊社２４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



閻慶民：進一步加強投資者保護

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中證監副主席閻慶民２３日為第四批１８家全國證券期貨投資者教育基地授牌並發表講話稱，要

更好發揮資本市場財富管理功能，進一步加強投資者保護，持續增強投資者的獲得感。



利用外資規模不斷提升

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近期，多個部門密集釋放穩外資信號。業內人士認為，伴隨政策舉措逐步落地見效，第四季度吸

收外資規模有望實現小幅增長，全年利用外資情況將比此前預期更好一些。



最高法：正著手修改證券虛假陳述民事賠償司法解釋

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最高人民法院審判委員會副部級專職委員劉貴祥２３日在國新辦新聞發布會上表示，目前最高法

正著手修改證券虛假陳述民事賠償的司法解釋，起草全國法院金融審判工作會議紀要，進一步統

一民商事案件特別是金融案件的裁判標準。





《上海證券報》



閻慶民：增強投資者獲得感

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中證監昨日舉行第四批「全國證券期貨投資者教育基地」授牌活動，中證監副主席閻慶民在活動

上表示，要更好發揮資本市場的財富管理功能，進一步強化投資者保護，持續增強投資者的獲得

感。



北交所設立的激活效應初步顯現

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今年９月，全國股轉公司掛牌委共安排１０場審議會議，審議１６家企業的精選層公開發行申請

。業內人士指，擬精選層企業緊鑼密鼓上會，表明北交所設立的激活效應初步顯現。



南向通今日上線，跨境資本流動將更均衡

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內地與香港的債券互聯互通「雙車道」將於２４日通車。對於境內投資人來說，他們將迎來一次

投資體系的全面升級。如果將視角從微觀市場主體跳出、拉遠，一個更為均衡的跨境資本流動場

景即將到來。





《證券時報》



能耗雙控推進下高價難解

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江蘇、雲南、浙江、廣西……近期多地停工、停產情況備受關注。全國範圍內，眾多行業企業受

能耗雙控、供電緊張等因素影響，產能大幅縮減。



銀行評級辦法升級既必要又緊迫

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近日，銀保監會發布商業銀行監管評級辦法的通知，對７年前發布的銀行監管評級內部指引進行

了一次大升級。新辦法結合當前銀行風險特徵和監管重點，增強監管評級工作的規範性和準確性

，應該說既有必要性又有緊迫性。



起底「偽金交所」：地產與三方財富的千億自融暗道

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２０１８年至今全國各地共出現７０餘家備案機構，它們打著「金交所」的旗號，搭建了一條為

地產、三方財富等行業違規發行「理財產品」的地下新融資通道。據估算，借助這條通道募集的

資金規模可能高達千億人幣。（ｌｃ）

