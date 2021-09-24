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24/09/2021 10:37

【能耗雙控】動力煤價創新高後回落，兗煤Ａ挫６％神華Ａ跌４％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》動力煤價格持續瘋漲，早些時候動力煤價格升破１０００元（
人民幣．下同）的歷史性關口，令人震驚，但在早前兩個交易日，動力煤價格在市場上一口氣漲
了２００元，突破了１２００元大關，令全國的火電供應遭遇嚴峻挑戰。
　　多家媒體發文關注煤價癲價，動力煤價格現回吐２﹒３％，報１１７４元，帶動煤炭股連續
第二日走低，露天煤業（深：００２１２８）瀉８﹒７％，金能科技（滬：６０３１１３）跌８
％，平煤股份（滬：６０１６６６）跌７﹒６％，冀中能源（深：０００９３７）挫
７﹒５％，兗州煤業（滬：６００１８８）跌６％，中國神華（滬：６０１０８８）走低
４﹒３％，中煤能源（滬：６０１８９８）跌３﹒３％。
　　《證券時報》報道，煤炭價格高企，部分地區的火電企業成本壓力巨大，例如河南地區煤炭
到廠成本每噸高達１４００元，報道引述火電企業負責人指，難以具體說明目前發電虧損的情況
，但可以確定的是，在當前煤價下，不管採用什麼發電機組都會蝕本。
　　中國近期加緊落實「能耗雙控」（能源消耗總量和強度雙控）政策，江蘇、浙江、雲南、廣
東、廣西、安徽等省份都推出了嚴苛的限電限產措施。（ｅｙ）

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