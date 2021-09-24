【能耗雙控】限產措施一刀切，鋼鐵、水泥等高能耗工業Ａ股集體瀉

《經濟通通訊社２４日專訊》中國近期加緊落實「能耗雙控」（能源消耗總量和強度雙控）

政策，江蘇、浙江、雲南、廣東、廣西、安徽等省份都推出了嚴苛的限電限產措施，企業本就面

對沉重的成本壓力，如今還要無奈限產，若政策繼續「一刀切」，料嚴重影響經濟民生，有官媒

指出，保障經濟穩定運行與推進減碳目標實現的政策之間，需要有一個平衡點。

屬高能耗的鋼鐵、水泥及化纖等板塊首當其衝，股價走低，相關板塊或股份表現如下：



股份（編號） 現價（人民幣） 變幅

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鋼鐵股

久立特材（深：００２３１８） １５﹒７０元 跌８﹒０８％

安陽鋼鐵（滬：６００５６９） ３﹒９１元 跌６﹒２４％

杭鋼股份（滬：６００１２６） ６﹒２９元 跌５﹒５６％

重慶鋼鐵（滬：６０１００５） ２﹒８８元 跌４﹒００％

柳鋼股份（滬：６０１００３） ７﹒１６元 跌４﹒２８％

鞍鋼股份（深：０００８９８） ５﹒４２元 跌３﹒７３％

馬鋼股份（滬：６００８０８） ５﹒７５元 跌２﹒８７％



水泥股

萬年青 （深：０００７８９） １４﹒９９元 跌停板

塔牌集團（深：００２２３３） １２﹒４１元 跌停板

上峰水泥（深：０００６７２） ２２﹒３０元 跌９﹒２８％

耀皮玻璃（滬：６００８１９） ６﹒３３元 跌９﹒０５％

華新水泥（滬：６００８０１） ２３﹒８０元 跌８﹒４６％

海螺水泥（滬：６００５８５） ４４﹒７１元 跌６﹒１５％



化纖

神馬股份（滬：６００８１０） １５﹒００元 跌８﹒８７％

南京化纖（滬：６００８８９） ６﹒８３元 跌７﹒９５％

新鄉化纖（深：０００９４９） ７﹒０７元 跌４﹒２０％

吉林化纖（深：０００４２０） ５﹒１６元 跌３﹒９１％

華峰化學（深：００２０６４） １３﹒１８元 跌３﹒７３％

泰和新材（深：００２２５４） ２１﹒２８元 跌２﹒７９％



有色

雲海金屬（深：００２１８２） ２４﹒７６元 跌停板

神火股份（深：０００９３３） １４﹒１６元 跌停板

楚江新材（深：００２１７１） １１﹒３６元 跌５﹒０２％

亞太科技（深：００２５４０） ５﹒４９元 跌３﹒５１％

天山鋁業（深：００２５３２） １１﹒０９元 跌３﹒５７％



化工

陽煤化工（滬：６００６９１） ７﹒０７元 跌停板

海利爾（滬：６０３６３９） １９﹒６９元 跌停板

國泰集團（滬：６０３９７７） １０﹒２５元 跌停板

建業股份（滬：６０３９４８） ３３﹒１２元 跌停板

美邦股份（滬：６０５０３３） １９﹒２０元 跌停板

紅星發展（滬：６００３６７） ２０﹒１７元 跌８﹒１１％

魯西化工（深：０００８３０） ２２﹒０４元 跌８﹒１７％

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（ｅｙ）

