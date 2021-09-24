【債務風險】中國華融將減持南京熊貓不超過２％

《經濟通通訊社２４日專訊》南京熊貓（００５５３）（滬：６００７７５）今日晚間公告

，中國華融（０２７９９）因自身經營需求，擬減持不超過１８２７﹒６８萬股Ａ股，佔公司總

股本２％，減持期間為六個月內，減持方式是集中競價。

截至公告日，中國華融持有公司６４４７﹒１８９１萬股Ａ股，佔公司總股本的

７﹒０６％，均為無限售條件流通股。所持股份來源為股權置換所得。（ｃｔ）

