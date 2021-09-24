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即市新聞

24/09/2021 12:50

【重拳監管】遊戲工委：抵制通過境外遊戲平台向國內用戶提供服務

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中國音數協遊戲工委聯合騰訊（００７００）、網易
（０９９９９）等２１３家單位發起《網絡遊戲行業防沉迷自律公約》，攜手共創風清氣正的網
絡遊戲產業生態。《自律公約》特別提出，堅決抵制繞過監管機制，通過境外遊戲平台向國內用
戶提供服務。
　　根據《自律公約》，將堅決落實實名認證，精準識別用戶。遊戲企業（包括小遊戲平台）必
須全面接入國家新聞出版署網絡遊戲防沉迷實名驗證系統；堅決禁止政治有害、虛無歷史、污穢
色情、血腥恐怖等違法違規內容；遊戲企業必須建立健全遊戲運營平台的管理機制，其中遊戲廣
告平台不得推送違法違規遊戲內容、不得向用戶強制推送遊戲廣告；遊戲直播平台不得設置高額
打賞、未成年人打賞功能；遊戲電商平台不得以任何形式向未成年人提供帳號租賃交易服務；遊
戲陪練平台要集中清理違法違規信息和賬號，不得向未成年人提供陪玩、代練等服務；建立道德
品行的審核標準，不得邀請違法失德藝人代言廣告；堅決抵制利用大數據「殺熟」、抓取調用隱
私信息等手段誘導用戶沉迷遊戲。
　　遊戲企業要積極配合國家防止未成年人沉迷網絡遊戲舉報平台的工作，按照要求全面開展自
查自糾；要建立完善舉報反映問題核查處理響應機制和整改流程，及時回應群眾呼聲。（ｃｔ）

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