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24/09/2021 08:28

【聚焦人幣】財政部完成在港發行８０億元人民幣國債

　　《經濟通通訊社２４日專訊》國家財政部２３日在香港發行２０２１年首期人民幣國債，規
模為８０億元（人民幣．下同）。其中，２年期和５年期發行量分別為５０億元和２０億元，同
時增發２０３１年到期人民幣國債１０億元。
　　從發行結果來看，２年期人民幣國債認購倍數為３﹒０８倍，發行利率２﹒４１％；５年期
人民幣國債認購倍數為３﹒３倍，發行利率２﹒５０％；１０年期人民幣國債認購倍數為
２﹒５６倍。
　　財政部金融司相關負責人表示，此次增發１０年期人民幣國債，彌補了長年期國債的稀缺性
，同時採用「新發＋增發」並行的模式，兼顧了長年期國債的流動性。考慮到香港人民幣債券市
場已經初步形成了統一的收益率曲線，為離岸人民幣產品的發展提供了定價基準。下一步將結合
離岸人民幣市場發展動態和需要，繼續推動完善離岸人民幣國債收益率曲線。
　　自２００９年起，這是財政部連續第十三年在香港發行人民幣國債。截至今年８月末，財政
部已在香港發行人民幣國債共２１８０億元。除此次發行外，財政部還計劃將在今年１０月和１
１月在港發行人民幣國債，全年預計共發行２００億元。（ｄｗ）

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