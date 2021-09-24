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24/09/2021 09:20

【新冠肺炎】全國昨新增確診５４宗，福建、黑龍江各增１５宗本土

　　《經濟通通訊社２４日專訊》國家衛健委公布，昨日（２３日）全國報告新增確診５４宗新
型冠狀病毒肺炎病例，福建新增１５宗本土確診，其中廈門市１１宗、莆田市４宗；黑龍江１５
宗均在哈爾濱。此外，新增無症狀感染１１宗。昨日無新增死亡病例，上海新增１宗疑似病例；
新增治癒出院３５宗。

＊黑龍江累計本土確診病例２６宗＊

　　廈門昨日報告新增本土確診病例１１例。從９月１２日至９月２３日２４時，廈門累計報告
本土確診病例２２２例。
　　黑龍江省衛健委公布，截至９月２３日２４時，黑龍江省新增新冠肺炎本土確診病例１５例
（哈爾濱市巴彥縣１５例）；當日新增治愈出院病例３例（境外輸入３例）。截至２３日２４時
，黑龍江省現有境外輸入確診病例３例，本土確診病例２６例。
　　目前，國內現有高中風險地區為２＋４０個（其中福建莆田新增１個中風險地區）。
　　截至９月２３日２４時，全國累計確診病例最新數字為９５９４８宗。累計死亡人數維持
４６３６人；現有確診病例１００９宗；累計治癒出院病例９０３０３宗。目前尚在醫學觀察
３４８名無症狀感染者，其中８人屬本地個案。
　　境外輸入累計確診病例８９０７宗，累計治癒出院病例８３９５宗。現有確診病例５１２宗

　　累計收到港澳台地區通報確診病例２８４００宗。其中，香港１２１６９宗（１１８８７人
出院，２１３人死）；澳門６３宗（６３人出院）；台灣１６１６８宗（１３７４２人出院，
８４１死）。（ｃａ）

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