阿里損手逾２０億元退出芒果超媒，入股不到一年需豁免股票鎖定期

《經濟通通訊社２４日專訊》Ａ股市值近８００億元（人民幣．下同）的內地傳媒行業龍頭

－－芒果超媒（深：３００４１３）公告顯示，收到股東 阿里創投擬將其所持公司的

９３６４７８５７股股票，即佔總股本的５﹒０１％進行協議轉讓，協議轉讓完成後，阿里創投

將不再持有公司股票。

去年１２月底，阿里（０９９８８）旗下的阿里創投以每股６６﹒２３元，受讓價款總計約

６２億元入股芒果超媒，並成為其第二大股東。９月２３日，芒果超媒收報４１﹒３１元，換言

之，阿里創投持股未滿一年，靜態計算，已浮虧近３７％，即是虧損２０多億元。

而值得留意的是阿里創投此前所持公司股票，系通過協議轉讓方式取得，阿里創投承諾１２

個月鎖定期，鎖定期至２０２１年１２月２６日結束，也就是說，杭州阿里創投作出的有關股份

鎖定承諾期尚未屆滿。因此現在要提前退出，還需要股東大會審議表決。至於阿里創投為何在入

股不到一年就清倉，相關方面沒有給出詳細解釋。



＊接盤方指向國資，中移動子公司現為公司第二大股東＊



同日公告顯示，杭州阿里創投向芒果超媒提交提案函，申請豁免其履行股份鎖定相關承諾義

務。芒果超媒認為，本次杭州阿里創投申請的豁免承諾，是其在簽署股份轉讓協議中作出的自願

性承諾，並非依據相關法律法規及規范性文件的強制性規定作出的法定承諾或現有規則下不可變

更的承諾。本次申請豁免承諾符合《監管指引４號》規定的適用條件。

據熟悉情況的人士分析，在現行政策環境背景下，綜合考慮本次協議轉讓規模，受讓方大概

率為戰略性長期持股的國有資本。

上個月芒果超媒剛剛完成定增。公司以每股４９﹒８１元價格向中移資本、中歐基金、興證

全球基金等３家投資者發行９０３４萬股，募資４４﹒９９億元。在此輪定增中，作為中國移動

（００９４１）子公司的中移資本耗資近３０億再次入股芒果超媒６０２２萬股，加上２０１９

年參與芒果超媒重組配套融資所持有的７０９５萬股，其總持股比例已超７％，一舉取代杭州阿

里創投成為公司第二大股東。

除了芒果超媒，阿里還入股第一財經、華誼兄弟（深：３０００２７）、光線傳媒

（深：３００２５１）股等媒體屬性公司。（ｊｔ）

