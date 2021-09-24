【恒大困局】十家上市銀行回應恒大風險敞口，五大國有行風險可控

《經濟通通訊社２４日專訊》恒大債務違約風險攀升引起廣泛關注，投資者的擔憂蔓延至上

市銀行。９月２３日，在２０２１年北京轄區上市公司投資者集體接待日活動上，工行、農行、

中行、建行、郵儲銀行、中信銀行、光大銀行、民生銀行、華夏銀行、北京銀行這１０家上市銀

行，均就相關問題回應投資者關切。



＊五大國有大行已做好風控措施，郵儲行風險敞口為０＊



工行董事會秘書官學清表示，工行一直堅持房地產貸款風險的前瞻性管理，實現風險有序釋

放。恒大集團作為上市公司及債券市場發行主體，會對國內外市場披露相關信息；工行對其開發

貸款佔比較低，採取了一系列風險控制措施。

建行董事會秘書胡昌苗稱，建行一直堅持穩健審慎的風險偏好，恒大集團在該行的貸款餘額

較小，抵押充足，截至目前存量業務沒有逾期，總體風險可控。

中行回應，中行對恒大集團風險敞口較小，在金融同業中排名靠後。中行已密切關注恒大集

團經營情況，做好項目貸後管理。

郵儲銀行董事會秘書杜春野表示，目前恒大在郵儲銀行風險敞口額度為０。截至６月３０日

郵儲銀行房地產開發貸款不良率為０。

農行董事會秘書韓國強回應稱，密切關注恒大的經營狀況，做好風險管理，已採取強化押品

管理等風險控制措施，後續將繼續緊盯企業風險變化，充足計提撥備，保持資產質量總體穩定。



＊股份行及城商行：對恒大風險敞口存分化，努力壓降授信餘額＊



中信銀行行長兼財務總監方合英表示，中信銀行持續加強房地產行業授信管控，近幾年一直

積極採取各項措施降低恒大表內外授信餘額。截至８月末，恒大全口徑授信餘額已較２０１８年

有大幅壓降。

光大銀行風險管理部副總經理王海東表示，對恒大的全部授信業務餘額約５４億元人民幣，

且大部分有土地和在建工程抵押等增信措施；同時，結合當前形勢已審慎計提了減值準備，即使

出現個案的極端負面情況，預計不會對該行資產質量造成實質性衝擊，不會改變該行資產質量穩

中向好的總體趨勢。

民生銀行行長鄭萬春表示，近一年來，公司持續壓降恒大集團風險敞口並取得一定成效，貸

款餘額較２０２０年６月末降低約１５％。該行與恒大集團業務合作主要集中於表內貸款，未投

資恒大集團信用類債券，未通過理財、代銷、基金等模式與恒大集團開展合作；所有業務均按照

貸款管理要求開展，沒有參與恒大集團任何隱形負債和表外融資。

華夏銀行董事會秘書宋繼清表示，恒大集團在該行業務規模較小，對該行正常經營活動不產

生影響。

北京銀行行長楊書劍表示，目前北京銀行沒有對恒大集團的融資。截至６月末，該行房地產

貸款佔比為９％。（ｊｔ）

