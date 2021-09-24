【大國博弈】中國鋁業、五礦集團擬重組，中重稀土實現８０％整合

《經濟通通訊社２４日專訊》作為制衡西方制裁的利劍，中國對稀土資源的整合不遺餘力，

並藉此提高議價能力。五礦稀土（深：０００８３１）昨日（２３日）公告稱，接到實際控制人

中國五礦集團有限公司通知，中國鋁業集團、中國五礦集團、贛州市人民政府等正在籌劃相關稀

土資產的戰略性重組。有關方案尚未最終確定，亦需獲相關主管部門批准。

中國鋁業集團是國內六大稀土集團之一，旗下有上市平台中國鋁業（０２６００）

（滬：６０１６００）；五礦稀土為五礦稀土集團的唯一稀土上市平台，受益於行業景氣度提升

，今年上半年公司實現營收１５﹒７４億元（人民幣．下同），同比增長１２６﹒５３％；歸屬

於上市公司股東的淨利潤１﹒６９億元，同比增長６﹒４７％。

江西贛州則為內地離子型中重稀土主要產地。可以預見，此次戰略性重組，將進一步提高稀

土行業集中度，此前市場一直期待的新型中國稀土集團或展現其廬山真面目。



＊中重稀土屬競爭利器，重組進一步提高議價權＊



稀土有著工業維生素之稱，由於其優良的光電磁特性，在軍工等領域有著極其重要的地位。

值得關注的是，資料顯示，相較於美國尚存大量未經開採的輕稀土，中國獨有離子型中重稀土，

蘊含稀缺元素，是真正佔據主導、具有絕對競爭優勢的戰略性資源。目前中國已形成「５＋１」

稀土格局。其中，「５」是指中國鋁業、廈門鎢業（滬：６００５４９）、中國五礦、廣東稀土

和南方稀土，重點整合江西、湖南、廣東、福建、雲南、廣西、江蘇、山東、四川等地的稀土資

源和企業；「１」是指北方稀土，重點整合內蒙古、甘肅的稀土資源和企業。

興業證券對上述重組解讀稱，此次重組實現了央企層面的強強聯合，實現了廣西、湖南、江

蘇三地中重稀土資源和四川、山東兩地輕稀土資源的整合；此外，聯手贛州市政府，實現了中重

稀土重鎮區域內的整合。若按稀土配額計算，基本上實現了中重稀土８０％以上的整合，將進一

步提高國內稀土資源的議價權。（ｗｌ）

