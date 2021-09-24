【聚焦人幣】大摩：若發生信用事件致人幣貶值，人行或介入支撐

《經濟通通訊社２４日專訊》中國恒大（０３３３３）黑天鵝事件繼續纏繞金融市場，據《

道瓊》引述未具名知情官員消息報道，中國正在要求地方政府為中國恒大可能倒下作好準備。摩

根士丹利亞洲最新表示，如果發生信用事件，導致人民幣貶值，人行可能會介入支撐匯率。

大摩駐香港的首席亞洲經濟學家Ｃｈｅｔａｎ Ａｈｙａ等分析師在一份研報中表示，若發

生信用事件，可能導致在岸人民幣突然貶值，但是如果美元╱在岸人民幣走高，人行將堅定地站

在另一邊支撐匯率。該機構建議做多離岸人民幣兌歐元和台幣，因為「在岸人民幣的基礎資金流

仍然健康」。ＣＦＥＴＳ人民幣指數升至２０１６年以來的最高水平，顯示在岸人民幣表現超群

會受到國際收支的支撐。



＊人行立場鴿派，未觸發資本外流＊



摩根士丹利還看好１０年期中國國債，稱人行相較美聯儲立場更鴿派，因此未觸發資本外流

，而是鼓勵外國債券流入。與此同時，股市資金外流有限，因為境內投資者正在出售Ｈ股，將資

金轉投內地。

大摩並預計，內地１０月中下旬或再次降準５０個基點，相關概率比不降準的可能性更大。

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