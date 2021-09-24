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即市新聞

24/09/2021 10:12

【聚焦人幣】大摩：若發生信用事件致人幣貶值，人行或介入支撐

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中國恒大（０３３３３）黑天鵝事件繼續纏繞金融市場，據《
道瓊》引述未具名知情官員消息報道，中國正在要求地方政府為中國恒大可能倒下作好準備。摩
根士丹利亞洲最新表示，如果發生信用事件，導致人民幣貶值，人行可能會介入支撐匯率。
　　大摩駐香港的首席亞洲經濟學家Ｃｈｅｔａｎ　Ａｈｙａ等分析師在一份研報中表示，若發
生信用事件，可能導致在岸人民幣突然貶值，但是如果美元╱在岸人民幣走高，人行將堅定地站
在另一邊支撐匯率。該機構建議做多離岸人民幣兌歐元和台幣，因為「在岸人民幣的基礎資金流
仍然健康」。ＣＦＥＴＳ人民幣指數升至２０１６年以來的最高水平，顯示在岸人民幣表現超群
會受到國際收支的支撐。

＊人行立場鴿派，未觸發資本外流＊

　　摩根士丹利還看好１０年期中國國債，稱人行相較美聯儲立場更鴿派，因此未觸發資本外流
，而是鼓勵外國債券流入。與此同時，股市資金外流有限，因為境內投資者正在出售Ｈ股，將資
金轉投內地。
　　大摩並預計，內地１０月中下旬或再次降準５０個基點，相關概率比不降準的可能性更大。
（ｗｌ）

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