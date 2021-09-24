【債務風險】藍光發展未償債累至１８７億，控股股東被動減持５％

《經濟通通訊社２４日專訊》四川房企藍光發展（滬：６００４６６）流動性問題不見好轉

，目前仍面臨資金鏈緊張和債券違約局面。該公司最新披露，控股股東藍光投資控股集團因股票

質押融資違約事宜，以集中競價交易、大宗交易和司法拍賣方式被動減持公司股票。在此次減持

前，藍光投資控股集團持有公司約１７﹒７億股，佔公司總股本的５８﹒３１％，減持後持有公

司股份１６﹒２億股，佔公司總股本的５３﹒２９％。即截至９月１７日，藍光投資控股減持股

份佔公司總股本比例為５﹒０２％。藍光發展稱，截至目前，藍光投資控股集團無未來１２個月

內增加其在上市公司中擁有權益的計劃安排。

目前，藍光投資控股累計質押的股份數量約９﹒９億股，佔其所持股份比例６１﹒４７％，

佔公司總股本比例３２﹒７５％。累計凍結股份數量約１１﹒７億股，佔其所持股份比例為

７２﹒５％，佔公司總股本比例３８﹒６３％。

「大到不能倒」的中國恒大（０３３３３）轟然倒塌，唇亡齒寒，其它緊隨其後的內房人人

自危。根據藍光發展此前披露的數據，截至９月３日，公司到期未能償還的債務本息合計約

１８６﹒６億元（人民幣．下同）。但截至６月底，公司手持貨幣資金僅約１００億元。由於綜

合債務風險化解方案的制定和實施尚需一定時間，公司仍然存在新增債務逾期以及流動性緊張進

一步加劇的情況。

藍光發展股價不振，現跌１﹒４％，報２﹒１５元，十分逼近２﹒０２元歷史新低，市值不

足６５億元。（ｗｌ）

