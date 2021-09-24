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即市新聞

24/09/2021 11:46

【重拳監管】范一飛：平台整改有階段性成果，支付領域反壟斷待續

　　《經濟通通訊社２４日專訊》人行副行長范一飛今日在第十屆中國支付清算論壇上透露，人
行等部門約談１３家從事支付等金融業務的互聯網平台後，目前整改工作取得重要的階段性成果
，一些監管措施已初步形成制度規範，部分反壟斷監管要求已納入非銀行支付機構條例草案，進
入實質性立法階段。未來，支付領域反壟斷有待深入，人行將持續督促平台企業落實支付業務整
改要求，支持平台企業守正創新，但堅決反對平台企業無序擴張、不正當競爭、亂採濫用數據，
損害消費者合法權益等違法行為。
　　范一飛強調，實現高質量發展必須依靠創新驅動，支付產業要大力提升自主創新能力，避免
在支付技術基礎領域出現卡脖子問題。隨著數字支付創新發展，風險形態也在不斷地演變，仍有
部分市場機構對相關風險的複雜性、長期性認識不足，對風險防控的緊迫性、艱巨性估計不夠，
對風控體系建設缺乏投入，行動遲緩。

＊反壟斷和防止資本無序擴張的決心沒有變＊

　　他認為，新形勢下仍需始終堅持支付行業嚴監管。近年來受經濟下行壓力加大等因素影響，
涉賭涉詐案件高發，不法分子作案手法、資金轉移方式不斷翻新，給追溯涉賭涉詐資金鏈帶來極
大的困難，對監測識別風險能力提出了新考驗，要堅持常態化、嚴監管，堅決防止支付機構以內
外部原因鋌而走險，為違法違規行為提供支付通道和挪用客戶備付金，必須以更大的決心、更強
的力度和更實的舉措確保既有防範風險的先手，也有應對和化解風險挑戰的高招。
　　下一步，在強化大型平台企業監管中，反壟斷和防止資本無序擴張的決心沒有變，踐行支付
為民和服務實體經濟的初心也沒有變。不僅要扎實推進整改工作，還要做好整改後半篇文章，要
以平台企業整改為抓手，進一步優化支付產業生態，規範市場發展秩序，推動支付產業實現更高
質量、更有效率、更加公平、更可持續、更為安全的發展。（ｗｌ）

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