《Ａ股焦點》五礦稀土曾觸漲停，與中國鋁業等籌稀土資源戰略重組

《經濟通通訊社２４日專訊》五礦稀土（深：０００８３１）昨日（２３日）公告稱，接到

實際控制人中國五礦集團有限公司通知，中國鋁業集團、中國五礦集團、贛州市人民政府等正在

籌劃相關稀土資產的戰略性重組。五礦稀土盤初一字漲停，封單一度超２０萬手；現已打開漲停

，仍飆近９％報４９﹒１元（人民幣．下同）。

中國鋁業集團旗下上市平台中國鋁業（０２６００）（滬：６０１６００）表現相對平靜，

Ａ股衝高逾４％後現倒跌，Ｈ股更挫２﹒７％。

稀土有著工業維生素之稱，由於其優良的光電磁特性，在軍工等領域有著極其重要的地位。

值得關注的是，資料顯示，相較於美國尚存大量未經開採的輕稀土，中國獨有離子型中重稀土，

蘊含稀缺元素，是真正佔據主導、具有絕對競爭優勢的戰略性資源。

興業證券解讀稱，此次重組為企層面的強強聯合，實現了廣西、湖南、江蘇三地中重稀土資

源和四川、山東兩地輕稀土資源的整合；此外，聯手贛州市政府，實現了中重稀土重鎮區域內的

整合。若按稀土配額計算，基本上實現了中重稀土８０％以上的整合，將進一步提高國內稀土資

源的議價權。

Ａ場稀土資源股普遍上揚，廈門鎢業（滬：６００５４９）彈２﹒７％，廣晟有色

（滬：６００２５９）、北方稀土（滬：６００１１１）亦漲逾１％。（ｗｌ）

