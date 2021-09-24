【人行操作】人行開展１２００億元逆回購，淨投放７００億元

《經濟通通訊社２４日專訊》為維護季末流動性平穩，人行公開市場今日開展１４日期
１２００億元（人民幣．下同）逆回購操作，為連續５個交易日千億逆回購，中標利率維持
２﹒３５％不變。今日有５００億元逆回購到期，單日淨投放規模為７００億元。
本周逆回購到期規模為１４００億元，周日有５００億元到期。因中秋假期和國慶調休，本
周日（２６日）為工作日。（ｃａ）
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