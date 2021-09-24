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即市新聞

24/09/2021 10:21

【能耗雙控】嚴苛限電限產令企業大面積停工停產，恐礙經濟運行

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中國近期加緊落實「能耗雙控」（能源消耗總量和強度雙控）
政策，江蘇、浙江、雲南、廣東、廣西、安徽等省份都推出了嚴苛的限電限產措施，不少企業無
奈停工，某程度上效果「立竿見影」，但需要付出影響經濟的代價。

＊限電限產措施涉及非高耗能行業＊

　　據《上海證券報》報道，近期限電限產措施在多個省份密集推出，「雙高」企業輪番接到限
產通知。企業與相關產業鏈都受到波及。比如，上游方面，鋼材、水泥、鋁、黃磷等原材料價格
因限產刺激供不應求而漲價，部分產品價格近期直線拉升，創歷史新高；下游方面，價格傳導拉
升生產成本之外，供貨周期開始拉長，訂單交付壓力加大。
　　雲南省發改委此前下發通知要求，９月水泥產量在８月產量基礎上壓減８０％以上，１０－
１２月全部水泥企業錯峰生產時間不少於４０天。同時持續做好綠色鋁行業生產管控，確保綠色
鋁企業９－１２月份月均產量不高於８月產量。通知指出，９月是能耗雙控工作的攻堅月，省內
各地務必採取有效措施實現能耗強度下降進度指標，省政府將實行月度監測、季度預警，對節能
目標完成之後的地區進行通報約談。
　　報道並稱，目前，限電限產的範圍不僅涵蓋前期的鋼鐵、水泥、化工等高耗能產業，也開始
涉及其他行業。江蘇、安徽、浙江的部分光伏產業均受到限電影響，多家膠膜、多晶硅生產企業
被要求停工限產。受此影響，預計國內全年光伏發電裝機量將比預期降低１５％至２０％。

＊大面積停工停產恐礙經濟運行＊

　　據《證券時報》報道，江蘇企業已經出現大面積停工停產的情況，例如訂單金額超過７２億
美元的揚子江船業對報道表示，當地對能耗雙控的最新要求影響了船廠的生產，為了盡可能省電
，寧願辦公室不開冷氣也要工廠開工，揚子江船業透露政策料不會影響交船進度，但肯定帶來了
損失。
　　報道指出，在當前多種商品價格大幅上漲的背景下，政府一方面要穩經濟，另一方面卻要限
產能，政策存在衝突，其引述企業人士指，他有時候連續兩天和不同政府部門開會，但收到的要
求都是相悖的。文章總結道，保障經濟穩定運行與推進減碳目標實現的政策之間，需要有一個平
衡點。
　　神火股份（深：０００９３３）、雲鋁股份（深：０００８０７）、天原股份
（深：００２３８６）、晨化股份（深：３００６１０）、紅寶麗（深：００２１６５）等多家
上市公司已發布公告，披露當地政策帶來的影響。（ｅｙ）

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