【債務風險】恒大未見支付美元債息，融創離岸債午後跌勢創紀錄

《經濟通通訊社２４日專訊》中國恒大（０３３３３）周四（２３日）通過場外交易方式如

期繳付境內債「２０恒大０４」的利息，但其本應今日支付的８３５０萬美元債券利息期限已過

，但公司截至目前未有任何公告，也沒有任何跡象顯示債券持有人取得利息。恒大現在處於前所

未見的境地，進入了３０天的寬限期。如果寬限期過後沒有付款，該公司將違約。

駿利亨德森投資的投資組合經理和首席新興市場分析師Ｊｅｎｎｉｆｅｒ Ｊａｍｅｓ表示

，目前的市場定價估計，恒大美元債券的投資者可能只拿得回極少部分的投資，最可能的結果是

，該公司將與債權人接洽，設法達成一個重組協議。她並警告，如果這樣的協議處置失當，失去

信心可能產生傳染效應。

此外，有報道指出，中國政府已經知會地方政府，要為恒大破產作好準備，包括防止出現恒

大資產的投資者示威，以及預防危機造成漣漪效應。當恒大未能有序處理危機，地方政府應該在

最後一刻介入。

事實上，內地另一大型房企，同樣已高負債著稱的融創中國（０１９１８），其離岸美元債

午後已現崩塌跡象。彭博匯總的價格顯示，融創中國２０２４年４月到期美元債跌幅勢創紀錄。

截至下午２：４６，該公司５﹒９５％債券每１美元跌３﹒５美分，至８６﹒２美分，這將是該

債券２０２１年１月發行以來的最大單日跌幅。２０２３年１０月的７﹒９５％債券每１美元跌

４﹒１美分，至９１美分；２０２４年８月的６﹒６５％債券每１美元跌３﹒１美分，至

８７﹒８美分。

另據上交所網站顯示，華泰－南方－融創環球中心資產支持專項計劃項目已更新狀態為「已

受理」。品種為ＡＢＳ，擬發行金額３８億元人幣，原始權益人為環球融創會展文旅集團有限公

司，計劃管理人為南方資本管理有限公司，受理日期為２０２１年７月１２日。

融創中國現挫７﹒３％，報１４﹒２４港元。（ｗｌ）

