【債券通】華夏、博時、匯添富等７家基金飲南向通「首啖湯」

《經濟通通訊社２４日專訊》債券「南向通」今日正式開通。據悉，包括華夏基金、博時基
金、匯添富基金、南方基金、國投瑞銀基金、申萬菱信基金、融通基金在內的７家基金公司成為
首日完成債券投資的基金公司。
首日達成交易的境內投資者還包括中信証券、中金公司、華泰證券、光大證券資管、中銀理
財管理人、興銀理財管理人、招銀理財管理人等機構投資者。（ｗｌ）
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