【虛幣世界】人行發文防範虛擬幣交易炒作，加強相關網絡內容管控

《經濟通通訊社２４日專訊》人行發布《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通

知》強調，金融機構和非銀行支付機構不得為虛擬貨幣相關業務活動提供服務。金融機構和非銀

行支付機構不得為虛擬貨幣相關業務活動提供賬戶開立、資金劃轉和清算結算等服務，不得將虛

擬貨幣納入抵質押品範圍，不得開展與虛擬貨幣相關的保險業務或將虛擬貨幣納入保險責任範圍

，發現違法違規問題線索應及時向有關部門報告。

人行稱，近期，虛擬貨幣交易炒作活動抬頭，擾亂經濟金融秩序，滋生賭博、非法集資、詐

騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動，嚴重危害人民群眾財產安全。虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同

的法律地位。開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業務、虛擬貨幣之間的兌換業務、作為中央對手方買

賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務、代幣發行融資以及虛擬貨幣衍生品交易

等虛擬貨幣相關業務活動涉嫌非法發售代幣票券、擅自公開發行證券、非法經營期貨業務、非法

集資等非法金融活動，一律嚴格禁止，堅決依法取締。對於開展相關非法金融活動構成犯罪的，

依法追究刑事責任。

對於相關境外虛擬貨幣交易所的境內工作人員，以及明知或應知其從事虛擬貨幣相關業務，

仍為其提供營銷宣傳、支付結算、技術支持等服務的法人、非法人組織和自然人，依法追究有關

責任。



＊人行：嚴打虛擬幣相關非法金融活動＊



《通知》提到，加強對虛擬貨幣相關的互聯網信息內容和接入管理。互聯網企業不得為虛擬

貨幣相關業務活動提供網絡經營場所、商業展示、營銷宣傳、付費導流等服務，發現違法違規問

題線索應及時向有關部門報告，並為相關調查、偵查工作提供技術支持和協助。網信和電信主管

部門根據金融管理部門移送的問題線索及時依法關閉開展虛擬貨幣相關業務活動的網站、移動應

用程序、小程序等互聯網應用。

人行有關負責人答記者問時表示，打擊虛擬貨幣交易炒作是黨中央、國務院作出的重要決策

部署，各部門、各地區將構建中央統籌、屬地實施、條塊結合、共同負責的長效工作機制，始終

保持高壓態勢，動態監測、及時處置相關風險，堅決遏制虛擬貨幣交易炒作風氣，嚴厲打擊虛擬

貨幣相關非法金融活動和違法犯罪活動，依法保護人民群眾財產安全，全力維護經濟金融秩序和

社會穩定。（ｗｌ）

