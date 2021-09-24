【虛幣世界】螞蟻鏈下架涉嫌網絡欺詐交易，堅決反對數字藏品炒作

《經濟通通訊社２４日專訊》人行最新發文進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險，強調

虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務、代幣發

行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關業務活動一律嚴格禁止，堅決依法取締。

螞蟻鏈隨即在其官方微信公布，與阿里拍賣聯手下架一起涉嫌網絡欺詐的交易。根據聲明，

一位ＩＤ名為「街舞怪才」的用戶在拍賣平台發布「亞運會火炬」的相關競價處置信息，附以數

字火炬藏品的詳情圖，混淆了數字藏品和實體火炬的差異，對買家造成誤導，涉嫌欺詐。

螞蟻鏈同時強調，基於區塊鏈的數字藏品還在探索，但堅決反對一切形式的數字藏品炒作，

堅決抵制任何形式的以數字藏品為名，實為虛擬貨幣相關活動的違法違規行為；堅決抵制任何形

式的數字藏品商品價格惡意炒作，用技術手段確保商品價格反映市場合理需求；堅決抵制任何形

式將數字藏品進行權益類交易、標準化合約交易等違法違規行為，反對數字藏品金融產品化。

目前以數字藏品買賣為主要業務的ＮＦＴ（非同質代幣）在海內外如火如荼，包括王家衛等

藝術家也加入其中，在拓展了數字藏品市場規模的同時，相關欺詐風險和產業泡沫隨之而生。由

於ＮＦＴ自帶區塊鏈效應，又與虛擬貨幣有著天然關聯，不少交易平台魚龍混雜，劣質數字藏品

和價格炒作等層出不窮。（ｗｌ）

