【上海特寫】目標保守？專家解讀上海國際金融中心「十四五」規劃

《經濟通通訊社記者林雯婕２４日上海專電》上海最新出台的《國際金融中心建設「十四五

」規劃》提出，到２０２５年上海金融市場交易總額要達到２８００萬億元（人民幣．下同）左

右，較２０２０年末增２３％；上海金融市場直接融資規模要達到２６萬億元左右，較

２０２０年末增４７﹒７％。

而在上一個５年，即２０１５－２０２０年期間，上海金融市場交易總額增幅為５５﹒５％

，金融市場直接融資規模增福為９１﹒３％，可見這次的《規劃》對於上海國際金融中心建設提

出的目標較以往更為保守。

那麼這些目標是如何確定的？最新的《規劃》有哪些亮點，對於全局發展又意味著什麼？上

海社科院世界經濟研究所研究員孫立行近期接受了《經濟通通訊社》的專訪，並就《規劃》進行

解讀。

孫立行指出，《規劃》中確定的「２８００萬億、２６萬億」等目標，相較於「十三五」

時期來說，增幅不算大，這是因為下一步上海國際金融中心的建設已經不再強調規模，而是更關

注金融市場的功能建設，比如增強服務實體經濟的直接融資功能、豐富期貨、期權、利率和外匯

衍生品產品種類等，以避免出現金融中心「大而不強」的局面。同時，國際環境複雜多變、疫情

及外部風險增加等因素都是政府在訂立目標時所要考慮的因素。



＊打造綠色金融樞紐是新亮點＊



在這些目標之下，《規劃》從全局性的角度提出多項任務，主要可以概括為打造「兩中心、

兩樞紐、兩高地」，即要建設全球資產管理中心、金融科技中心；國際綠色金融樞紐、人民幣跨

境使用樞紐；國際金融人才高地和金融營商環境高地。

孫立行表示，上海已分別在去年１月及今年５月專門發布《加快推進上海金融科技中心建設

實施方案》以及《關於加快推進上海全球資產管理中心建設若干意見》兩份文件，與國際金融中

心建設的「兩中心」保持一致，也就是說「兩中心」並不是此次規劃中提出的新事物。

在「兩樞紐」中，建設國際綠色金融樞紐是此次《規劃》中新提出的一個亮點，與國家「碳

中和」戰略保持一致，包括綠色金融市場建設，綠色金融支持政策等；而人民幣跨境使用樞紐過

去也多次提及，特別是在上海資本開放的過程中，已經能看到上海在探索一些人民幣跨境使用的

便利化政策，如探索資本項目可兌換等，一些做法也在全國慢慢鋪開，像橫琴合作區、海南自貿

島、前海的規劃中都有提及人民幣便利化政策。不過，由於每個地方金融基礎、開放的程度和政

策導向不同，因此各地的政策還是有些差異的。比如上海的政策更側重於給予高新技術企業資金

使用的便利化措施，而海南則更側重於旅遊服務業。

而「兩高地」也是此次《規劃》中新提出的亮點，在國際金融人才高地方面，文件十分具體

地從優化人才集聚機制、完善人才評價機制、創新人才培養機制、健全人才服務保障機制四方面

進行設計；建設金融營商環境高地則從加強上海金融法治建設、健全社會信用體系、優化區域金

融功能布局等方面系統地進行布局，預計之後都會有相應的配套措施出台。



＊上海金融中心定位是服務實體經濟＊



總體來說，孫立行指，上海國際金融中心的定位仍然是「與實體經濟實力與人民幣地位相符

合的」，也就是說，上海金融功能的提升是為了滿足實體經濟發展的需求，而不會「脫實向虛」

。未來上海的國際金融中心建設也會繼續沿著這個方向，探索更加高效地服務實體經濟，為實體

經濟作承托。

從全國的布局來看，由於中國金融市場體量龐大，單獨一個上海無法滿足全國所有的金融需

求。因此可以看到中央政府在其他地區也推出了金融市場的改革政策，例如在北京設立交易所，

致力於提升中小企業的融資功能；加上深圳門欄較高的創業板，定位於新興產業；以及上海的科

創板主要支持服務硬科技企業，這三個城市的交易所之間也一種有錯位發展、層層遞進的關係，

對於完善多層次的資本市場體系具有重要意義。

