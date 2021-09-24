【能耗雙控】湖南、廣東等多地電力缺口明顯，企業需錯峰用電

《經濟通通訊社２４日專訊》內地媒體報道，湖南、廣東等多地出現較大電力缺口，當地企

業需按要求錯峰用電。

湖南最大電力缺口或將超三成，嚴重危及電網安全。國網湖南省電力有限公司２２日預警稱

，當前供電能力已下降至２６００萬千瓦，而用電負荷長時間維持在２９００－３２００萬千瓦

，存在３００－６００萬千瓦供電缺口，若不採取果斷措施，電網供電能力將在一周內快速下降

至２０００萬千瓦，供電缺口將達到１０００萬千瓦以上。

為此，湖南將嚴格控制電力、電量。國網湖南電力稱，按照「有保有限」工作要求，梳理有

序用電序位表，優先保障民生、公用事業和公益性服務場所。同時下屬各市州所有建築物外立面

燈光照明、亮化工程、景觀照明、商業廣告大屏等用電設施，建議在有序用電時段一律關停。

廣東也遭遇用電缺口。廣東廣州、佛山、揭陽、東莞、汕頭、惠州等多地２２日宣布錯峰用

電，例如汕頭２３日最大電力供應缺口達９３﹒２萬千瓦，當地計劃要求工業企業需要「開零停

七」；深圳２３日供電缺口達２８０萬千瓦，接到通知的企業需每周一三五或二四六輪流錯峰用

電。

報道指出，由於煤、燃氣等發電燃料緊缺，價格持續上漲，火電廠發電意願下降，而新能源

有效容量低，難以保障實時用電需求，同時持續高溫天氣導致用電需求旺盛，都導致各地電力供

應緊張。（ｄｗ）

