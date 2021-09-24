《經濟通通訊社２４日專訊》據天眼查顯示，華為技術有限公司２４日公開「用於獲取車輛
３Ｄ信息的方法和裝置」專利，公布號ＣＮ１１３４３５２２４Ａ，申請日期為２０２０年３月
。
該專利摘要顯示，本申請提供的用於獲取車輛３Ｄ信息的方法，通過車輛的車身分界線確定
出車輛的觀測角和╱或朝向角，可以提高車輛３Ｄ信息獲取的準確性。該用於獲取車輛３Ｄ信息
的方法可以應用於智能駕駛、智能網聯車和車聯網等場景中。（ｃａ）
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24/09/2021 15:00
【華為動向】華為公開獲取車輛３Ｄ信息專利，可應用於智能駕駛等
《經濟通通訊社２４日專訊》據天眼查顯示，華為技術有限公司２４日公開「用於獲取車輛
３Ｄ信息的方法和裝置」專利，公布號ＣＮ１１３４３５２２４Ａ，申請日期為２０２０年３月
。
該專利摘要顯示，本申請提供的用於獲取車輛３Ｄ信息的方法，通過車輛的車身分界線確定
出車輛的觀測角和╱或朝向角，可以提高車輛３Ｄ信息獲取的準確性。該用於獲取車輛３Ｄ信息
的方法可以應用於智能駕駛、智能網聯車和車聯網等場景中。（ｃａ）
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