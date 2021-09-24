【ＦＯＣＵＳ】減碳ｂａｃｋｆｉｒｅ，歐洲中國同受累

【ＦＯＣＵＳ】歐洲的這個冬天可能不好過。隨著最新天然氣價格較去年底飆約三倍，以及

原本指望的「救命稻草」北溪二輸氣管道下周五（１日）投用再添變數，能源供應穩定受累脫歐

的英國首當其衝。能源轉型、綠色減排的反作用力同波及中國，近期加緊落實的「能耗雙控」正

在多地觸發限電停產。



＊三重因素共振，天然氣價格飆＊



各國紛紛為「碳中和」訂下時間表之際，殊不知份屬化石能源的煤、石油、天然氣今年以來

價格齊齊走升，尤以相對較清潔的天然氣走勢最為凌厲。其中，庫存水平跌至十年最低的歐洲，

當地交易基準荷蘭ＴＴＦ中心顯示的天然氣價格企穩７０歐元以上紀錄高位，相當於較去年底爆

升約三倍。

何解？首先是傳統能源生產商壓縮投資。全球最大的液化天然氣供應商卡塔爾石油公司首席

執行官Ｓａａｄａｌ Ｋａａｂｉ近日就指，能源轉型帶來的興奮情緒正迫使企業避開投資天然

氣或石油項目。

其次是疫情復甦、天氣轉冷帶動需求增加。以英國為例，其接近一半的電力都是依賴天然氣

，家庭供暖更幾乎完全依靠天然氣。中日韓等亞洲各國為減少碳排放加大天然氣進口，同令價格

水漲船高。

此外，英國近年大興以風能取代燃煤電廠，惟遭遇平靜天氣導致導致風力發電效率降低，加

劇能源短缺。



＊英國能源危機，殃及食品供應＊



鑒於英國從歐洲第二大天然氣供應商挪威Ｅｑｕｉｎｏｒ進口的批發價格大漲，而國內又面

臨加價的法律限制，目前已有至少７家小型能源供應商宣告破產，逾１５０萬戶家庭因被迫轉用

新供應商而每年需額外支付數百英鎊的天然氣費及電費。

更糟的是，天然氣短缺及昂貴令能源密集型企業如化肥工廠停產，引發副產品二氧化碳短缺

。由於二氧化碳被廣泛用於碳酸飲料、食品保存、令屠宰動物昏迷乃至核電站冷卻、外科手術等

，英國部分雜貨店貨架上的食品和肉類已現嚴重短缺。英國央行周四（２３日）更警告，能源價

格衝擊加劇或令全年ＣＰＩ攀升至逾４％，為政策目標水平的兩倍。



＊俄羅斯影響增，內地多省限電＊



英國的情況不容樂觀，歐盟國家同面對俄羅斯在當地影響力增加的壓力。儘管全長

１２３０公里的北溪二號天然氣管道已於月初完工，但俄羅斯能源巨頭Ｇａｚｐｒｏｍ最新稱，

管道不會如預期般於１０月１日開始向德國輸氣，因面臨監管障礙，被死對頭烏克蘭斥為「勒索

歐洲」。

而在中國，近期加緊落實「能耗雙控」政策，令限電停產席卷包括廣東、江蘇、浙江、東

等至少１０餘個省份，並波及多家Ａ股上市公司。而電煤價格高企，更產生「越發電，越虧本」

效應，加劇供電缺口。

全球風風火火的減碳運動反作用力漸顯，能源「不可能三角」－－系統安全、成本低廉、綠

色低碳如何解決，勢是從科技創新到地緣政治的大課題。

