【德國大選】默克爾謝幕加劇政壇碎片化，「交通燈」聯盟或利歐元

《經濟通通訊社記者俞瑾２４日報道》掌舵德國１６年、被稱為「全球最有權力的女性」的

默克爾即將謝幕，總理之位繼任者誰屬，令周日（２６日）舉行的德國大選備受矚目。

最糾心的是，代表默克爾所屬聯盟黨出戰的拉舍特（Ａｒｍｉｎ Ｌａｓｃｈｅｔ，６０歲

），民調支持度已遭社民黨（ＳＰＤ）的副總理兼財長肖爾茨（Ｏｌａｆ Ｓｃｈｏｌｚ，６３

歲）拋離，加上綠黨（Ｇｒｅｅｎ）、自民黨（ＦＤＰ）、另類選擇黨（ＡＦＤ）隨時如黑馬殺

出，或意味長期佔據德國政壇主流的中間偏右路線或變天。德國政壇愈趨碎片化，選舉後組閣或

持續數月，或令歐元急劇波動。



＊聯盟黨民調遭社民黨大幅拋離＊



有「２０２１年歐洲最重要的選舉」的德國大選全稱德國聯邦議院選舉，取得議院多數議席

（總數現為７０９席）的政黨往往將成為國家實質領袖－－總理的造王者；由於曾經四度連任的

默克爾今次不再參選，她所在的基民盟（ＣＤＵ）推舉現任主席、北萊茵－西法倫州（德國人口

最多的州）州長拉舍特出戰，惟最新民調遭代表社民黨（ＳＰＤ）出戰的現任副總理兼財長肖爾

茨拋離。

據Ｐｏｌｉｔｉｃｏ最新民調顯示（截至９月２０日），長期執掌德國政壇的聯盟黨（由基

民盟及其姊妹黨基社盟（ＣＳＵ）組成），最新支持度僅得２２％，較３月前的約３５％水平大

挫，恐意味其本周末將遭遇數十年來的最大慘敗。氣勢如虹的則是社民黨、綠黨、自民黨、另類

選擇黨，支持度分別為２５％、１６％、１１％、１１％。



＊肖爾茨主張最低時薪加２５％＊



為了扭轉落後的民調，以「默克爾接班人」自居的拉舍特，上周拋出其最後押注－－長達４

頁的「立即計劃」，誓言在當選總理後的首１００天立即執行涵蓋家庭、安全、去除官僚主義、

氣候保護、社會補貼和中產階級６大領域的政策。在此之前，拉舍特還承諾不加稅及恢復預算平

衡，並強調德國需要一個「現代化十年」。

如果說聯盟黨的光譜是中間偏右，那麼其最大對手社民黨就是中間偏左。肖爾茨主張暫停

「債務剎車（德國憲法規定聯邦債務不得超過ＧＤＰ的３５％）」，恢復財富稅，提高最低時薪

至１２歐元（現為９﹒６歐元），反對進一步提高退休年齡等。

而以環保、反核、氣候政策起家的綠黨，代表出戰的貝爾伯克（Ａｎｎａｌｅｎａ

Ｂａｅｒｂｏｃｋ，４０歲）同為女性，曾經高呼「威權勢力與自由民主國家正在對陣。」其核

心主張之一，即在２０３０年前，將溫室氣體排放量減少７０％（現政府減排目標為５５％）；

此外取消「債務剎車」，增加公共支出，徵收資本利得和財富稅等。

至於自民黨，就喊出「數碼第一」口號，並主張全面重新實施歐盟債務與赤字規定，對

９萬歐元以上的收入徵收４２％最高稅率等。而另類選擇黨則主張反封城、反歐元、反移民。



＊綠黨或成造王者，利好環保股＊



政黨主張各有各精彩，但由於無論其各自的支持度，還是任意兩個的支持度總和，均不過半

數，意味德國未來或首次出現「三黨聯盟組閣」。目前來看，以社民黨、綠黨、自民黨的「交通

燈聯盟（因三個政黨代表顏色紅黃綠，如交通燈）」可能性最大，其次為聯盟黨、綠黨、自民黨

的「牙買加聯盟（因三個政黨代表顏色黑黃綠，如牙買加國旗）」。

而另一可能性相對較小的為社民黨、綠黨、左翼黨（Ｌｉｎｋｅ）的「左翼聯盟」，目前左

翼黨的支持率已成功超過５％門檻達到６％，其對跟社民黨和綠黨組成潛在聯盟持開放態度，主

張提高最低工資至每小時１３歐元，富人多交稅窮人少交稅，以及公共交通工具免費等。

據中金估算，在各類組閣情形中，財政寬鬆的程度由高到低排列為：左翼聯盟＞交通燈聯盟

＞牙買加聯盟＞大聯盟。如果左翼政黨執政，歐元區「鬆貨幣、寬財政」的概率將上升，不排除

歐央行為配合財政擴張而加碼資產購買計劃（ＡＰＰ）。

分析師另指，倘若社民黨取得多數優勢加綠黨支持，預料環保類股票升５％、歐元兌美元升

１％；反之，倘若選舉結果為維持現時執政聯盟現狀，預料環保類股票跌３％，歐元兌美元跌１

％。不過，以上兩種場景可能性只得各１０％。最大可能場景為社民黨少數優勢和綠黨組成偏左

聯盟，如此預料環保類股票升２％、歐元兌美元跌０﹒５％。



＊德國對華料趨跟歐盟統一立場＊



至於未來中德關係，一方面，中國自２０１５年以來一直保持德國最大貿易國的地位料延續

（去年雙邊貿易額２１２１億歐元），另一方面，中國近日以「缺乏信任」為由，拒絕德國護衛

艦「巴伐利亞號」訪問上海港，顯示兩國關係前景充滿暗湧。

跟默克爾臨退前，仍借助德國擔任歐盟輪值主席的機會，憑一己之力推進「中歐投資協議」

相比，「德國的歐洲」轉至「歐洲的德國」，德國未來對華政策料趨向跟歐盟統一立場，而拉舍

特更明言，中國不僅是談判夥伴和競爭者，而且是制度對手。

無獨有偶，歐盟上周四（１６日）通過「歐盟印度太平洋地區合作戰略聯合公報」，強調歐

盟將以為印太地區的穩定、安全、繁榮與永續發展貢獻為目標，在永續兼容的繁榮、綠色轉型、

數字治理與合作、連結、安全與國防、人員安全等７大領域加強合作，其中提及「包括中國在內

的一些國家出現的重大軍備調整」等可能直接影響歐洲的安全和繁榮。

默克爾執政１６年，訪華多達１２次；她的卸任，正是一個時代落幕，中國恐也難免為失去

這樣一個較可信賴、有影響力的歐洲政治夥伴而嘆息。

