【德國大選】量子化學博士治癒「病夫」，「共識締造者」力穩歐洲

《經濟通通訊社２４日專訊》四次連任德國總理，以１６年時間令德國從「歐洲病夫」蛻變

為「歐洲經濟火車頭」，更在歐盟幾度搖搖欲墜時充當定海神針。德國鐵娘子默克爾的能耐到底

有多大？



＊經濟蓬勃，就業增長，出口穩健＊



先看德國ＧＤＰ，自她２００５上任以來，德國經濟增長了３４％，比其最接近的歐盟競爭

對手法國高出１５個百分點。除了良好的管理，部分原因還在於好運：在默克爾的統治下，德國

受益於中國等快速增長經濟體對其高端工程產品的強勁需求，。

在她的領導下，德國就業人數從２００５年的３６００萬（失業率１１％）增至二季度的

４４７０萬；即使「中國製造」聲名鵲起，但德國對中國的貨物和服務出口仍節節升至

２０１０年的２﹒７３萬億美元。



＊收容百萬難民，從政險遭滑鐵盧＊



擁有量子化學博士學位的默克爾，不單對經濟有一手，更是危機處理典範，任內先後領導歐

盟有驚無險度過金融危機、債務危機、難民危機、烏克蘭危機、英國脫歐危機。

其中，最為人談論的是她２０１５年力排眾議，收容逾百萬名中東、非洲難民，大愛包

容盡顯人性光輝，並因此獲《時代》雜誌評為年度風雲人物，嘉許她為「自由世界的總理」。

不過，為避免人道主義災難令她付上政治代價，她所屬的聯盟黨在２０１７年９月德國大選

中得票率僅三成三，而反穆斯林的另類選擇黨則一躍成為第三大黨。２０１８年７月，其姊妹黨

基社盟領袖、內政部長澤霍費爾以辭職威脅，就難民政策緊急攤牌，被認為是默克爾從政幾十年

來遭遇的最兇險挑戰之一。

經過艱鉅談判，雙方最終達成妥協並保住執政聯盟，默克爾更從布魯塞爾的歐盟峰會，帶回

一份歐盟難民戰略大綱和跟１０個歐盟國家簽訂的難民協議。



＊挽歐元狂瀾，冷酷逼重債國減支＊



此外，默克爾的最大歷史遺產則屬穩住歐洲一體化。時逢２００８年由美國次貸危機觸發的

全球金融海嘯殃及歐洲，邊緣國家希臘首當其衝，此後一路延燒至西班牙、意大利、甚至法國。

一邊是德國民眾強烈反對金援希臘等國，另一邊是風雨飄搖、分裂在即的歐盟，默克爾一句「如

果歐元垮掉，歐洲也會跟著垮掉」，為她聯合法國和歐洲央行拯救南歐重債國的經濟了、拯救歐

元、拯救全球金融市場埋下伏筆。

２０１１年９月，德國議會以壓倒性多數通過擴大「歐洲金融穩定基金（ＥＦＳＦ）」改革

方案，令其總規模達到７８００億歐元，其中德國將承擔２１１０億歐元，於１０月起在二級市

場購買希臘等南歐重債國的主權債券。

但她同時強調，「只要我活著，就不會看到共同債務」，２０１２年１月推動歐盟２５個成

員國就簽訂「財政契約」達成一致，要求各締約國將「債務剎車」條款寫入本國憲法或最高法律

，以紀律換援助，最終平衡「重債國壓縮支出」和「維持歐元區穩定」。（ｊｙ）

