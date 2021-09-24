【香港政情】九龍區議員今宣誓，李文浩拒出席料將被ＤＱ

《經濟通通訊社２４日專訊》九龍區五個分區的區議員今日將進行宣誓，涉及九龍區區議會

共５６名現任區議員。深水埗區議員李文浩昨晚（２３日）透過社交網站發聲明，質疑參選時並

無相關要求，表明將拒絕宣誓，意味將即時被取消區議員資格。

民政事務局早前向九龍區區議員發出宣誓邀請函，據了解，只有李文浩沒回覆。

第二場區議員宣誓今日進行，油尖旺、深水埗、九龍城、黃大仙及觀塘的區議員均被邀請出

席宣誓儀式。（ｃｌ）（ｚｚ）

