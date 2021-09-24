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24/09/2021 17:05

【新冠肺炎】全球疫情簡訊：星州新增續破頂，美國批准長者加強針

　　《經濟通通訊社２４日專訊》新冠肺炎疫情繼續擴散，截至今天１７：００，全球確診人數
２３１﹐４４４﹐７５０人，每日新增確診人數５００﹐５８８人，其中新加坡單日新增連續第
二天創紀錄，美國ＦＤＡ核准為６５歲以上民眾、１８歲以上具潛在疾病或因為工作性質的高危
險族群追打第３劑；治癒人數２０６﹐４０８﹐４２８人；死亡４﹐７４３﹐９７１人。
　
　　國家　　　　　　　確診　　　　　　新增　　　　　　治癒　　　　　　　死亡　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　亞洲　
　　　印度　　　３３５９４８０３　　３１３８２　３２８４８２７３　　４４６３９９　
　　　土耳其　　　６９６０２９７　　２７８４４　　６４３２７４３　　　６２５２４　
　　　伊朗　　　　５４９３５９１　　１６３６２　　４８７２８６５　　１１８５０８　
　　　印尼　　　　４２０１５５９　　　２８８１　　４０１２４４８　　１４１１１４　
　　　菲律賓　　　２４３４７５３　　　　　　０　　２２３１５５８　　　３７４０５　
　　　馬來西亞　　２１５６６７８　　１３７５４　　１９３３７１３　　　２４６８１　
　　　伊拉克　　　１９８７３５２　　　２９５３　　１８８２５９６　　　２１９９３　
　　　日本　　　　１６８８１３４　　　６３０２　　１６２１０２３　　　１７３８８　　
　　　孟加拉國　　１５４８３２０　　　１１４４　　１５０７７８９　　　２７３３７　
　　　泰國　　　　１５３７３１０　　１２６９７　　１３９３９０２　　　１６０１６　
　　　巴基斯坦　　１２３４８２８　　　２２３３　　１１４６３９４　　　２７４８２　
　　　沙特阿拉伯　　５４６７９２　　　　　５７　　　５３５７８３　　　　８６８４　
　　　韓國　　　　　２９５１３２　　　２４３３　　　２６４４９２　　　　２４３４　
　　　中國內地　　　　９５９４８　　　　　５４　　　　９０３０３　　　　４６３６　
　　　新加坡　　　　　８２８６０　　　１５０４　　　　７２４１１　　　　　　７０　
　　　中國台灣　　　　１６１７６　　　　　　８　　　　１５１７２　　　　　８４１　
　　歐洲　
　　　英國　　　　７５６５８６７　　３５７６４　　６１０４８１８　　１３５８０３　
　　　俄羅斯　　　７３７６３７４　　２１３７９　　６５７４６０８　　２０２２７３　
　　　法國　　　　６９７７７２２　　　６２２９　　６７０９６７１　　１１６３７１　
　　　西班牙　　　４９４３８５５　　　３０３１　　４７００３００　　　８６１８５　
　　　意大利　　　４６４９９０６　　　４０５３　　４４１４２７２　　１３０５５１　
　　　德國　　　　４１８５６３３　　１００７６　　３９４３２００　　　９３８４７　
　　　烏克蘭　　　２３７９４８３　　　９０５８　　２２４０３８８　　　５５４２４　
　　美洲　
　　　美國　　　４３５３２３０６　１２７４２９　３３０３３５２５　　７０２９７８　
　　　巴西　　　２１３０８１７８　　２４６１１　２０３１９５２０　　５９３０１８　
　　　阿根廷　　　５２４６９９８　　　１７３３　　５１０５２５２　　１１４７７２　
　　　墨西哥　　　３６０８９７６　　１１８０８　　２９６１３６３　　２７４１３９　
　　　智利　　　　１６４９４０９　　　　８５９　　１６０５５６８　　　３７４１０　
　　　加拿大　　　１５９４２００　　　４５９８　　１５２１６４５　　　２７５８１　
　　非洲　
　　　南非　　　　　３５９６３３　　　２７８３　　　３４３０６８　　　　４３６３　
　　　埃及　　　　　２９９７１０　　　　７２２　　　２５２４７１　　　１７０７４　
　　其他　
　　　各國　　　５６６９６０９６　１１４８３８　４９８５１４３１　１３１４２１３　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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