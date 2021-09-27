《日出而作》美股個別發展，孟晚舟與美達協議回國



《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ３４７９８．００ 升 ３３．１８點╱０．１０％

標普５００ ４４５５．４８ 升 ６．５０點╱０．１５％

納斯達克 １５０４７．７０ 跌 ４．５５點╱０．０３％

倫敦富時１００ ７０５１．４８ 跌 ２６．８７點╱０．３８％

法蘭克福ＤＡＸ １５５３１．７５ 跌 １１２．２２點╱０．７２％

巴黎ＣＡＣ４０ ６６３８．４６ 跌 ６３．５２點╱０．９５％



﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１０．７７，歐元兌美元１．１７２１



《最新資訊》﹡美股個別發展，市場關注國會表決債務上限法案

﹡美匯指數反彈，十年期美國債息曾見１﹒４５厘

﹡人行陳雨露：擴大綠色金融地方試點，更重視國際接軌

﹡中央將對一行兩會等２５家金融單位黨組織開展巡視

﹡方星海與美國商品期貨交易委員會代理主席視頻會見

﹡香港教育（０１０８２）全年純利預測調低至３６０萬元

﹡德泰新能源（００５５９）全年虧損最多４２００萬元

﹡恒大汽車（００７０８）終止建議發人幣股份上海上市

﹡恒大汽車停付開支兼停工，無法保證續履行財務義務

﹡中證監上海電氣未披露風險敞口，專網通信業務造假

﹡海航董事長陳峰、ＣＥＯ譚向東涉違法遭拘留

﹡習近平表示構建數字合作格局，築牢數字安全屏障

﹡劉鶴表示打擊網絡不法行為，真正保護公平競爭

﹡德國大選肖爾茨領導的社民黨稍微領先

﹡孟晚舟乘包機抵深圳；內媒稱兩加拿大人患病取保候審

﹡孟晚舟與美達協議被困千日回國，兩加拿大人獲京釋放

﹡火幣及幣安停止內地新用戶註冊，加密市場先低後高走

﹡ＨＳＳＰ（０３６２６）全年虧損降至２９６萬元，不派息

﹡中海油（００８８３）擬發最多近３０億股上海上市，籌３５０億人幣

﹡中證國際（００９４３）售內房項目收現金加回購股份，料蝕１﹒５億元

﹡中關村（０１６０１）訂５５００萬人幣融資租賃，利息７６１萬人幣

﹡成峰高教（０１７５２）商學院短期課程獲澳洲政府近３８萬澳元經費

﹡玖源集團（００８２７）ＰＢＡＴ生產線處調試，２項目作準備工作

﹡亞太資源（０１１０４）全年轉賺近１４億元，派末期連特別息２０仙

﹡佳兆業（０１６３８）主席郭英成增持４１４萬股

﹡保誠（０２３７８）發行定價１４３﹒８元折讓逾２％，籌１８５億元

﹡冠亞商業（００１０４）１８６４萬元沽上海物業，料蝕６６７萬元

﹡帝國科技（００７７６）擬進軍區塊鏈遊戲及元宇宙業務

﹡首域劉國傑過去數月增持騰訊京東

﹡朗詩地產（００１０６）主席田明９６４萬元增持股權

﹡國銀租賃（０１６０６）廿億人幣融資租賃，利息７﹒３億

﹡國際娛樂（０１００９）全年虧損降至２﹒４億元，不派息

﹡基金業密鑼緊鼓，理財通搶頭啖湯

﹡康方（０９９２６）皮炎藥物獲美國ＦＤＡ批准全球ＩＩ臨床研究

﹡創勝集團（０６６２８）骨質疏鬆藥物獲國家藥監局批准臨床試驗

﹡創維集團（００７５１）５﹒６億人幣購南京地皮建住宅發售

﹡普匯中金（００９９７）訂兩擔保及顧問服務協議，共收費７６萬元

﹡華領醫藥（０２５５２）在研糖尿病產品臨床研究，揭緩解進展有望

﹡開拓（０９９３９）獲巴西批普克魯胺治療新冠患者ＩＩＩ期臨床試驗

﹡遠見控股（００８６２）全年虧損降至６８９３萬元，不派息

﹡燁星集團（０１９４１）斥５６６０萬元收購內地物業管理公司

﹡瀛晟（００２０９）發７３００萬元換股債，黃鉅輝或成單一最大股東

﹡藥明巨諾（０２１２６）瑞基奧侖賽注射液治療數據顯示帶來持續緩解

﹡騰訊遊戲國慶節黃金周未成年人士每晚可玩１小時

﹡騰盛博藥（０２１３７）私人安排方式回購１９﹒９萬股



《國企紅籌》﹡中化（００２９７）間接全資附屬違例被罰款２６０萬人幣

﹡中車時代電氣（０３８９８）附屬獲逾２億人幣注資

﹡中電信（００７２８）超額配售１﹒８億新Ａ股籌８億人幣

﹡中遠海發（０２８６６）收購及發Ａ股獲批，Ａ股今復牌

﹡五礦資源秘魯礦山本周或中斷生產，社區堵路阻礙運輸

﹡東風集團（００４８９）改深主板上市，發最多１１億Ａ股

﹡粵海置地（００１２４）１２３億購廣州３幅綜合發展地皮

﹡龍源電力（００９１６）２億人幣售一批資產予控股股東

﹡龍源電力（００９１６）出售宗地等資產予母企，作價逾２億人幣

﹡聯華（００９８０）附屬１﹒８億人幣購百聯超市六成股權

﹡聯想控股（０３３９６）出售江西科院新材料股權予深Ａ聯泓新科



《神州民企》﹡永達汽車（０３６６９）上周五斥５７５萬回購５０萬股

﹡港華燃氣（０１０８３）附屬獲煤氣（３）千八萬元注資

﹡超大（００６８２）全年虧損擴至２６４０萬人幣，不派息

﹡聯塑（０２１２８）購產業園項目，投資６﹒５億人幣



《中國要聞》﹡優化生育政策，國務院廢止３部行政法規

﹡工信部和教育部組織開展「５Ｇ＋智慧教育」應用試點

﹡北交所首次全網測試結束，下月９日進行第二次

