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即市新聞

27/09/2021 14:36

【能耗雙控】限電累資源股，鋁業股最需要小心？水泥股仲睇好？

　　《經濟通通訊社記者葉嘉兒２７日報道》大宗商品價格飆漲，中央再出手壓價。內地最新加
緊落實「能耗雙控」政策，各省密集推出限電限產措施，資源股自然受累，水泥、金屬等股份一
同下挫。是入市還是沽貨時機？

＊內地限電直接影響資源股＊

　　國家主席習近平去年９月提出「雙碳」目標，冀在２０６０年前達到碳中和目標，可惜年內
成效不彰。國內近期加緊落實「能耗雙控」（能源消耗總量和強度雙控）政策，實施「紅黃綠」
燈預警機制，情況類似內房「三線紅線」。紅燈為一級警告，表示形勢十分嚴峻，且與目標值差
距大於１０％；黃燈為二級預警，與目標值差距在１０％以內；綠燈為三級預警，表示完成雙控
進度目標的地區，說明進展整體順利。
　　以廣東省為例，廣東省屬於一級預警的「紅燈區」，當地政府日前發布「致全省電力用戶有
序用電、節約用電倡議書」，要求廣東省各級黨政機關、事業單位帶頭實行綠色節能辦公，非工
作時段空調等辦公設備電源關閉，辦公場所３層樓及以下停止使用電梯等。
　　屬高能耗的鋼鐵、水泥及化工等板塊首當其衝，或需無奈限產。廣東發改委印發通知，　堅
決遏制「高耗能及高排放」項目，「兩高」項目範圍暫定為年綜合能源消費量１萬噸標準煤以上
的煤電、石化、化工、鋼鐵、有色金屬、建材、煤化工、焦化等８個行業的項目，並對相關項目
要進行節能審查、環評審批。未按規定取得節能審查、環評審批的項目，要馬上停工整改；無法
整改的就只好關閉。
　　且看中鋼協發布９月中旬重點統計鋼鐵企業產存情況，其中，粗鋼、生鐵及鋼材環比均錄得
下降，產能明顯受累。

＊過去五日變動率及資金流向已見端倪＊

　　光大新鴻基財富管理策略師溫傑今早在《經濟通通訊社》早上財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ
　Ｍｏｒｎｉｎｇ》上表示，內地打壓大宗商品價格急升，加上限電政策，令資源價值波動，持
貨者可繼續觀望，未持貨者現階段不宜入市接貨。當中溫傑提醒尤其小心鋁業股，因單靠西非國
家幾內亞爆發軍事政變的炒作難以判斷影響。
　　事實上，從事中?上游業務的資源股半日股價齊下挫，中鋁（０２６００）一度滑近１１％
，洛鉬（０３９９３）跌３﹒７％，馬鋼（００３２３）跌４﹒８％，鞍鋼（００３４７）跌５
﹒２％，江西銅（００３５８）跌１﹒４％
　　根據《經濟通ＨＶ２報價系統》的「行業縱觀」功能，「一般金屬及礦石」業股票，雖然於
過去一年、６個月、３個月及１個月均錄得資金淨主動買入，惟過去五個交易日則錄得資金淨主
動賣出近７億元，規模為３３個行業類別中第二大；再看該板塊同期的變動率，過去五個交易日
錄得逾３﹒７％跌幅，一反過去持續上升的勢頭。

＊水泥股短期波動大，基本因素仍然向好＊

　　溫傑向來看好水泥股，該行更將海螺水泥（００９１４）列為其「八大金剛」（溫傑推薦股
份）之一。當時建議買入價４３至４４元，目標看４８元。近日煤炭價格高企不下，加上限產影
響，建議持貨者在股價跌穿４０元可考慮止蝕。至於持有同業華潤水泥（０１３１３）的投資者
，可於股價跌穿７﹒４元止蝕。
　　他強調，早前看好的水泥價格上升、九月份開始需求增加、水泥專項債發行增加等因素目前
仍然持續，雖然現時有負面因素，但不至於看淡水泥股。

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